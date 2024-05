Hafenrundfahrt, Michel, Reeperbahn und Landungsbrücken gehören in Hamburg zum typischen Touristen-Programm. Wenn Sie Ihren Gästen mal etwas anderes zeigen wollen: Hier sind die neuen Sehenswürdigkeiten der Stadt – von Grünflächen oberhalb der Autobahn über Deutschlands höchstes Holz-Hochhaus bis hin zum Bunker in Grün.

Hafenrundfahrt, Michel, Reeperbahn und Landungsbrücken gehören in Hamburg zum typischen Touristen-Programm. Wenn Sie Ihren Gästen mal etwas anderes zeigen wollen: Hier sind die neuen Sehenswürdigkeiten der Stadt – von Grünflächen oberhalb der Autobahn über Deutschlands höchstes Holz-Hochhaus bis hin zum Bunker in Grün.

A7 in Hamburg-Stellingen: Parks über der Autobahn

Unten tost der Verkehr, oben werkeln Kleingärtner und spazieren Mütter mit Kinderwagen durch die Grünanlagen. Der Autobahndeckel Schnelsen ist seit einem Jahr fertiggestellt, der zweite Park über der A7 eröffnet in diesem Sommer in Stellingen. Der dritte Deckel wird Bahrenfeld und Othmarschen verbinden, aber das dauert noch.

Nicoletta Eutin nutzt den Deckelpark in Schnelsen regelmäßig zum Spazierengehen. Florian Quandt Nicoletta Eutin nutzt den Deckelpark in Schnelsen regelmäßig zum Spazierengehen.

Besuch am Baakenhafen in der Hamburger HafenCity

Rund um den Baakenhafen verändert sich die Silhouette fast täglich. Das Hafenbecken lässt sich schon jetzt gut per Rad umrunden. Neben dem Baakenpark mit dem 15 Meter hohen Himmelsberg lohnt ein Blick auf das „Roots“ (Lucy-Borchardt-Str. 4) – Deutschlands höchstes Holz-Hochhaus – und auf das in energiesparender Slim-Floor-Bauweise errichtete „Edge Elbside“ (Amerigo-Vespucci-Platz 2). Am Baakenhöft steht ein futuristisch anmutender weißer Turm. Den hat Bauunternehmer Arne Weber vor zehn Jahren als Prototyp für ein einzigartiges Hauskonzept entwickelt. Leider ist der vollständig eingerichtete Wohn-Leuchtturm nicht öffentlich zugänglich und nur von außen (am besten per Rad oder zu Fuß) anzuschauen. Auch der neue Strandkai zwischen Elbe und Grasbrookhafen ist fertig. Ein Freiraum mit Grünanlagen, Bänken und Blick auf Elphi und Hafen.

Das gerade eröffnete „Edge Elbside“ am Baakenhafen wurde in klimafreundlicher Bauweise errichtet. Anke Geffers Das gerade eröffnete „Edge Elbside“ (r.) am Baakenhafen wurde in klimafreundlicher Bauweise errichtet.

„Miniatur Wunderland“: Monaco im Kleinformat

Das „Miniatur Wunderland“ in der Speicherstadt ist Hamburgs beliebteste Touristenattraktion. Vermutlich auch deshalb, weil hier immer wieder Neues entsteht. Zuletzt eröffnete Ende April der Abschnitt Monaco – Prinz Albert und seine Familie waren persönlich dabei.

Monaco im Kleinformat ist jetzt im „Miniatur Wunderland“ zu sehen. Miniaturwunderland/hfr Monaco im Kleinformat ist jetzt im „Miniatur Wunderland“ zu sehen.

Planetarium Bergedorf: Wandern zu den Sternen

Eine neuer, sieben Kilometer langer Wander-Rundweg führt zu den Sehenswürdigkeiten in Bergedorf. Im Stadtteil im Osten von Hamburg gibt es nicht nur das einzige richtige Schloss der Stadt anzuschauen, hier steht auch eine international bedeutende Sternwarte mit verschiedenen Teleskopen. Die „Große Bergedorfer Runde“ führt von der S-Bahn-Station Bergedorf über den alten Hafen, den Serrahn und das Schloss entlang der Schulenbrooksbek zur Sternwarte. Zurück geht es durch das Bergedorfer Gehölz und das sehenswerte alte Villenviertel.

Der neue Rundwanderweg durch Bergedorf führt auch zur Sternwarte. dpa Der neue Rundwanderweg durch Bergedorf führt auch zur Sternwarte.

Feldstraße: Grüner Bunker auf dem Hamburger Kiez

Das jahrelange Warten auf die Fertigstellung einer der spannendsten neuen Attraktionen der Stadt hat am 28. Mai endlich ein Ende. Dann kann sich jeder aus der Nähe anschauen, wie sich der Feldstraßenbunker zum Grünen Bunker verwandelt hat. Das Gebäude bietet ein Hotel und eine von außen über eine Treppe öffentlich zugängliche und begrünte Dachterrasse in 58 Metern Höhe.

Ein neues Eröffnungsdatum für das Hotel im Feldstraßenbunker steht fest. (Archivbild) picture alliance/dpa/Markus Scholz Ein neues Eröffnungsdatum für das Hotel im Feldstraßenbunker steht fest. (Archivbild)

Neue Musicals in Hamburger Theatern

Chiara Fuhrmann spielt die Julia in der deutschen Fassung des Broadway Musicals „& Juliet“ ( „& Julia“), das Ende Oktober nach Hamburg kommt. dpa Chiara Fuhrmann spielt die Julia in der deutschen Fassung des Broadway Musicals „& Juliet“ ( „& Julia“), das Ende Oktober nach Hamburg kommt.

Auch auf dem Musical-Spielplan tut sich was. Seit April läuft im Stage-Theater Neue Flora „Hercules“, Ende Oktober kommt der Broadway-Erfolg „&Juliet“ in der deutschen Fassung „& Julia“ auf die Bühne des Operettenhauses. Und im Dezember startet schließlich „MJ – Das Michael Jackson Musical“ im Stage-Theater an der Elbe.