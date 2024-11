Neue Preise! Das kostet Trinkwasser künftig in Hamburg

Hamburg erhöht die Preise für die Trinkwasserversorgung, ab Januar 2025 haben die Hamburger Haushalte mit neuen Preisen zu rechnen.

Der Hamburger Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2025 neue Preise für die Trinkwasserversorgung gelten werden. Ein Durchschnittshaushalt in Hamburg wird dann monatlich 44 Cent mehr für sein Trinkwasser zahlen müssen.

Der Preis für Trinkwasser wird um vier Cent von 1,95 Euro auf 1,99 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.) steigen. Zusätzlich ist eine Erhöhung der Grundpreise für die Wasserzähler um durchschnittlich fünf Prozent geplant. Insgesamt bedeutet dies eine jährliche Steigerung von 5,32 Euro für den durchschnittlichen Hamburger Haushalt.

Trinkwasser in Hamburg wird teurer

Die geplanten Preiserhöhungen sind notwendig, um den steigenden Kosten für eine zuverlässige Trinkwasserversorgung zu begegnen, so „Hamburg Wasser“. Dazu zählen gestiegene Energiekosten, Investitionen in den Schutz der kritischen Infrastruktur sowie steigende Personal- und Materialkosten.

Im Vergleich zu den 15 größten deutschen Städten gehören die Trinkwasserpreise in Hamburg weiterhin zu den günstigsten. (mp)