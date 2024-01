Die Beatles waren 1962 unter den ersten Gästen und freuten sich über den Luxus von Einzelzimmern. Doch inzwischen ist das legendäre Musiker-Hotel „Pacific“ am Neuen Pferdemarkt arg in die Jahre gekommen und seit 2021 dicht. Nur das Musikgeschäft, in dem schon die Beatles ihre Gitarren kauften, existiert hier noch in dritter Generation. Jetzt aber soll der unter Denkmalschutz stehende Bau aufgestockt und neu genutzt werden – doch es gibt Probleme. Die MOPO erklärt die Hintergründe.

Als die Beatles 1960 erstmals in Hamburg spielten, wurden sie in fensterlosen Hinterzimmern neben den Toiletten des „Bambi“-Kinos an der Paul-Roosen-Straße untergebracht. Das Kino gehörte Bruno Koschmider (1926-2000), einem Gastronomen, der die Band nach Hamburg geholt hatte und sie in seinen Lokalen „Indra“ und „Kaiserkeller“ an der Großen Freiheit auftreten ließ.

Hamburg-Sternschanze: Bei „Musik Rotthoff“ kauften schon die Beatles ihre Instrumente

Als das neue „Hotel Pacific“ 1962 fertiggestellt war, wohnten dort neben den Beatles auch diverse weitere Musiker, die vor allem Engagements im neu eröffneten „Star-Club“ auf St. Pauli hatten. Bis heute gibt es in dem Hotelgebäude am Neuen Pferdemarkt das bereits in dritter Generation betriebene Geschäft „Musik Rotthoff“, hier hatten schon die Beatles ihre Gitarren gekauft.

Bei dieser Ruine hinter dem Hotel soll es sich einmal um eine Tischlerei gehandelt haben. Was aus den Mauerresten wird, ist unklar. / Florian Quandt Bei dieser Ruine hinter dem Hotel soll es sich einmal um eine Tischlerei gehandelt haben. Was aus den Mauerresten wird, ist unklar.

Der urige Laden ist geöffnet, doch das übrige Gebäude ist verrammelt. Dahinter befinden sich auf dem Hof an einem Durchgang zur Sternstraße die verfallene Ruine einer Werkstatt und ein nie fertiggestellter Rohbau. Was hat es mit diesen Immobilien auf sich?

„Hotel Pacific“: Gebäude steht unter Denkmalschutz

Die Recherche zu diesen Grundstücken beginnt bei Sylvia van Riesen, der letzten Pächterin des geschlossenen Hotels. Sie spricht von diversen Eigentümerwechseln, möchte aber nicht mitteilen, wem der Bau derzeit gehört. Auch Anwohner wissen nichts. Zuletzt wurden Flüchtlinge aus der Ukraine hier untergebracht, doch der Zustand der Immobilie war zu schlecht. Wer heute durch die blinden Fensterscheiben blickt, der erkennt sofort den dringenden Renovierungsbedarf.

Dieser Rohbau wird nach Anwohnerbeschwerden seit 2020 nicht fertiggestellt. Quandt Dieser Rohbau wird nach Anwohnerbeschwerden seit 2020 nicht fertiggestellt.

Der aktuelle Eigentümer will diese Probleme offenbar angehen. 3,8 Millionen Euro soll er für das Hotel bezahlt haben. Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts Altona, sagt, dass kurz vor Weihnachten 2023 ein Bauantrag eingegangen sei. Schlink: „Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude soll in Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt saniert und aufgestockt werden.“ Der Bauherr plane eine Nutzung als Hostel. Laut Schlink werde der Bauantrag aktuell geprüft.

Blick von der Straße auf die Hotel-Fassade Quandt Blick von der Straße auf die Hotel-Fassade

Die Rückseite zeigt, dass die Immobilie arg verwahrlost ist. Hier wurde über Jahrzehnte kaum investiert. Direkt am Hotel befindet sich außerdem die Ruine einer ehemaligen Tischlerei. Laut Bezirksamt liegt hier wiederum eine Baugenehmigung aus dem Jahr 2019 vor. Diese kann aber aktuell nicht umgesetzt werden, da unklar ist, ob es einen Bestandsschutz für die Ruine gibt.

Anwohner verhindern Hinterhofbau

Gleich hinter der Ruine steht ein Rohbau. In dem sollten eigentlich drei Wohnungen entstehen. Doch 2020 wurde die Baustelle von der Bauprüfabteilung des Bezirksamts stillgelegt, weil es nach Widersprüchen von Anwohnern einen entsprechenden Gerichtsbeschluss gab.

Angesichts dieser verworrenen Lage darf man gespannt sein, ob der Hotel-Eigentümer das legendäre „Beatles-Hotel“ zeitnah zu einem Hostel umbauen kann.