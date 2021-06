Neue Online-Formatreihe NWXnow: Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus?

Digitalisierung, Corona-Krise, Work-Life-Balance – die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Was kommt, was bleibt und was verändert sich? Diesen Fragen geht die digitale Formatreihe NWXnow gemeinsam mit spannenden Gästen auf den Grund.

Die Konferenz „New Work Experience“ von Xing kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Rund um Job und Karriere gibt es aber viele Fragen, die sich gerade in dieser besonderen Zeit auftun. Das Format NWXnow soll analog zur Konferenz ein Diskussionsforum schaffen. Die MOPO ist Medienpartner.

Die Arbeitswelt im Wandel. Experten diskutieren auf der NWXnow. Xing Foto:

Das Herzstück von NWXnow ist ein Videocast mit Experten aus Gesellschaft Wirtschaft und Politik. Marc-Sven Kopka, Vice President for External Affairs bei Xing und Astrid Meier, Chefredakteurin von Xing News, diskutieren mit ihnen über die Zukunft der Arbeitswelt. Dabei ist zum Beispiel Frédéric Laloux, Autor des Bestsellers „Reinventing Organisations“.

NWXnow: Eine Woche, ein Thema, viele Perspektiven

Jeder Videocast läutet eine Themenwoche ein. Am Dienstag gibt es spannende Artikel, Hintergrundinformationen und Interview für die Leser. Mittwochs werden Online-Workshops und Webinare als konkrete Hilfen in der Praxis angeboten. Donnerstags helfen Corona-Hacks die Leser durch die Krise zu navigieren. Zum Wochenabschluss fassen wechselnde Künstler wie Slam Poetin Dominique Macri die Themenwoche zusammen. (mp)