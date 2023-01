Höhere Wohn- und Lebensqualität, mehr Platz für Gastronomie, Kunst und Kultur auf der Straße – dafür weniger Kfz-Verkehr. Im vergangenen Semester haben Studierende der HafenCity-Universität Konzepte entwickelt, um das Portugiesenviertel in der südlichen Hamburger Neustadt fit für die Verkehrswende zu machen. Bei einer Vor-Ort-Begehung im April mit den Anwohnern stießen sie allerdings auf Ablehnung.



Sie sind orange, viereckig und vor allem eins: auffällig! Seit ein paar Wochen prangen auf dem Boden unter anderem in der Dietmar-Koel-Straße und der Straße Eichholz große QR-Codes zum Scannen fürs Smartphone oder Tablet. Auf dem Display erscheinen dann Visualisierungen, wie es an eben diesem Ort alternativ aussehen könnte.