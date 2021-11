Das Rathaus der Hamburger Speicherstadt strahlt in neuem Licht: Am Montagabend wurde die Licht-Kunst an dem historischen Gebäude erstmals eingeschaltet, wie der Verein Licht-Kunst-Speicherstadt mitteilte.

Dabei sei die aktuelle Illumination der Speicherstadt „das Resultat eines stimmigen künstlerischen Grundkonzeptes sowie eines langjährigen Gestaltungsprozesses voller technischer und organisatorischer Herausforderungen und Erfahrungen.“

Hamburg: Rathaus in der Speicherstadt wird beleuchtet

Bereits vor 20 Jahren hatte der Verein die Hamburger Speicherstadt erstmals aus ihrem „Schattendasein“ geholt und allabendlich ins „rechte Licht“ gerückt.

Die Initiatoren stellten zudem ein 3-D-Modell der Speicherstadt vor, das einen Eindruck von den Plänen zur Vollendung des Gesamtkunstwerks Licht-Kunst-Speicherstadt vermitteln und gleichzeitig als innovative Spendenplattform für die Öffentlichkeit dienen soll. (dpa/alu)