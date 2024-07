Neue Kreuzfahrt-Königin zum ersten Mal in Hamburg

Premiere für den Luxus-Cruiser: Das neue Kreuzfahrtschiff „Queen Anne“ ist am Dienstagmorgen erstmals in Hamburg eingelaufen.

Gegen 7 Uhr legte der Pott am Kreuzfahrtterminal Steinwerder an. Es ist aber nur eine kurze Stippvisite: Am Abend soll das Schiff gegen 19 Uhr Hamburg wieder verlassen.

Kreuzfahrtschiff „Queen Anne“ fährt zur Ostsee

Geplant ist eine Fahrt durch die Ostsee. Danach soll das Kreuzfahrtschiff am 11. Juli in Kiel festmachen.

Die „Queen Anne" ist mehr als 320 Meter lang und bietet annähernd 3000 Gästen Platz.

Die „Queen Anne“ ist nach Unternehmensangaben mehr als 320 Meter lang und bietet annähernd 3000 Gästen Platz. Das Schiff fährt für die Reederei Cunard Line aus dem englischen Southampton. Cunard Line gehört zum Kreuzfahrtkonzern Carnival. Eines der bekanntesten Schiffe der Linie ist die „Queen Mary 2“. (dpa/mp)