Neue Geschäfte und Events: Das tut sich am Alten Wall in Hamburg

Es herrscht ordentlich Bewegung am Alten Wall. Eine junge Hamburger Modemarke wagt den Sprung aus dem Netz in ein echtes Geschäft in der City. Im Sommer sollen weitere Neueröffnungen folgen, auch Events sind geplant.

Ursprünglich trat die Hamburger Designerin Aylin Freund gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias Freund an, um ihre Mode über das Internet zu verkaufen. 2018 gründeten beide dafür die Marke „by Aylin Koenig“ – jetzt folgt der erste reale Shop, mitten in der Hamburger Innenstadt.

Hamburg: Alter Wall zieht neue Geschäfte an

Schon im Frühsommer soll der Laden im Gebäudekomplex am Alten Wall eröffnet werden. „Wir haben uns sofort in diesen Ort und die wunderschöne Architektur des Alten Walls verliebt“, sagen die Gründer Aylin und Tobias Freund.

Das Modeschöpfer-Ehepaar befindet sich damit in bester Gesellschaft. Im vergangenen Jahr zogen bereits Marken wie der japanische Modehändler „Uniqlo“ oder der traditionsreiche Hamburger Herrenausstatter „Ladage & Oelke“ an den Alten Wall.

Hamburg: Alter Wall wird zum „Flanier-Boulevard“

Es sollen sogar noch mehr Geschäfte folgen. „Für den Frühsommer 2021 sind weitere spannende Openings namhafter Marken und Events geplant“, teilte der Investor Art-Invest Real Estate mit. Der Alte Wall soll so zum „modernen Flanier-Boulevard“ werden und Kunst, Einkaufen und Gastronomie miteinander verbinden.