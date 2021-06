Neue Flyer-Aktion: Verfassungsschutz warnt Hamburger vor Scientology-Werbung

Die extremistische Scientology-Organisation hat in jüngster Zeit in mehreren Hamburger Stadtteilen – darunter in den Bezirken Mitte und Wandsbek – Werbeflyer in Briefkästen verteilt. Sie wirbt unter anderem für ihren TV-Sender „Scientology TV“ und einen sogenannten „Persönlichkeitstest“. Der Hamburger Verfassungsschutz beobachtet die Organisation weiterhin kritisch.

Der TV-Sender von Scientology läuft auf verschiedenen Internetplattformen und sozialen Netzwerken. Der Hamburger Verfassungsschutz warnt davor, dass die Organisation eine sogenannte „scientologische Gesellschaft“ anstrebt. In einer solchen Gesellschaft wären zentrale demokratische Grundwerte eingeschränkt oder gänzlich außer Kraft gesetzt. Bürgerrechte würden nur noch für Mitglieder der Sekte gelten.

Um neue Mitglieder zu werben, wird zunehmend auf die Nutzung sozialer Medien gesetzt. Als Adressaten stehen dabei jüngere, IT-affine Menschen im Fokus.

Hamburger Verfassungsschutz warnt vor Scientology-Werbung

Über Angebote wie den Fernsehsender versucht die extremistische Organisation, ihre Ideologie zu verbreiten. Dazu werden Info-Stände in der Hamburger City und weiteren Stadtteilen organisiert und unter dem Label ihrer Tarnorganisation „Sag Nein zu Drogen – Sag Ja zum Leben“ das gesellschaftlich breit akzeptierte Engagement gegen den Drogenmissbrauch ausgenutzt. Entsprechende „Anti-Drogen“-Flyer lege die Organisation auch immer wieder in Geschäften aus oder verteilt sie in Briefkästen, so der Verfassungsschutz.

Die Zahl der Anhänger ist dabei seit Jahren rückläufig: Sie stagniert in Deutschland bei rund 3.500 Personen. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Hamburg rechnet Scientology in Hamburg etwa 300 Anhänger zu. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es noch rund 650 Anhänger. Vor einigen Jahren hatte die Organisation bereits gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz geklagt – allerdings ohne Erfolg.

Hamburger Verfassungsschutz hofft aus Hinweise

Wer einen solchen Flyer im Briefkasten findet oder weitere Hinweise zur Scientology-Organisation geben möchte, kann sich per Mail unter SO@Verfassungsschutz.hamburg.de an den Hamburger Verfassungsschutz wenden. Jeder Hinweis werde grundsätzlich vertraulich behandelt. (mhö)