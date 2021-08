Neue Einbrechermasche in Hamburg: So kommen die Eindringlinge ins Haus

Die Hamburger setzen verstärkt auf Einbruchsschutz, verrammeln ihre Türen immer aufwendiger. Mit Erfolg: Fast jeder zweite Einbruchsversuch in Hamburg scheitert. Doch nun werden Fälle registriert, bei denen die Einbrecher über schlecht gesicherte Dachfenster oder Balkontüren sogar im zweiten Stock in Wohnungen gelangen. Und die Täter schrecken auch vor Gewalt nicht zurück.

Vor einer Woche schlugen Unbekannte am Waldweg in Sasel zu. Gegen 0.50 Uhr stiegen zwei maskierte Männer mit einer Leiter auf das Dach eines Einzelhauses, drangen über ein ungesichertes Dachfenster ein. Die Männer, die dunkle Trainingsanzüge trugen, überraschten den schlafenden Hausbewohner im Bett und schlugen auf ihn ein. Sie forderten Geld und entkamen schließlich mit einem geringen Betrag. Das 93-jährige Opfer wurde leicht verletzt.

Neue Einbrechermasche: So kommen die Eindringlinge ins Haus

Erst Mitte Juli hatte es in Barmbek eine ähnliche Tat gegeben. An der Marschnerstraße waren nachts zwei Männer an der Hausfassade auf den Balkon einer Wohnung im zweiten Stock geklettert. Beide überraschten auch hier den Mieter im Bett. Während einer der Einbrecher das geschockte Opfer festhielt, durchsuchte sein Komplize die Wohnung. Doch eine Nachbarin hatte die Tat bemerkt und die Polizei gerufen. Die Einbrecher ( beide 20) wurden geschnappt.

Einbruch übers Dach: Das sagt die Polizei Hamburg

Mit einer Leiter stiegen die Einbrecher auf den Balkon und drangen durch das Dach in die Villa ein. Röer Foto:

Laut Polizei handelt es sich um „Einzelfälle“. Doch bereits 2017-2019 hatte es ähnliche Taten gegeben. Offenbar eine straff organisierte Bande hatte es da auf die Villen wohlhabender Hanseaten abgesehen. Hier waren die Täter ebenfalls auf die Dächer der Häuser gestiegen, hatten sich aber nicht an Fenstern zu schaffen gemacht, sondern Dachschindeln gelöst und waren so eingedrungen. Sie machten Beute in Millionenhöhe.