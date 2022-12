An den Schulen scheiden sich in der Corona-Pandemie die Geister: Offen lassen oder schließen? Maske oder keine Maske? Die Diskussionen sind vielfältig. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat jetzt ausgerechnet mitten in der Corona-Hochlage beschlossen, altbewährte Regeln in den Bildungseinrichtungen abzuschaffen. Dies geht aus einem Schreiben des Senators an alle Schulleiter:innen der Stadt hervor, das der MOPO vorliegt. Darin kündigt Ties Rabe eine Reihe an Neuerungen für die Schulen an.

Die wichtigsten im Überblick:

Erkältungskrankheiten von Schüler:innen müssen künftig nicht mehr von der Schule an die Gesundheitsämter gemeldet werden

mehr von der Schule an die Gesundheitsämter gemeldet werden Schulen müssen künftig in der Regel keine Kontaktnachverfolgung mehr betreiben

Kontaktnachverfolgung mehr betreiben Sitznachbarn von corona-infizierten Kindern müssen in der Regel nicht mehr in Quarantäne

mehr in Quarantäne Die Kohortentrennung im Außenbereich der Schulen wird abgeschafft

Schulsenator Ties Rabe begründet das Wegfallen der bisherigen Regelungen mit dem „unumstrittenen Erfolg der seriellen Testungen“. Außerdem verweist er in dem Brief auf eine Impfquote von über 90 Prozent bei Lehrkräften, die geltende Maskenpflicht und die Luftfilter, die „die Sicherheit in mehr als 9000 Unterrichtsräumen“ gewährleisten würden.

Rabe hält Schulen für mit die sichersten Orte in der Pandemie

„In der Corona-Pandemie gibt es wahrscheinlich keine absolut sicheren Orte. Aber wenn ich die vollen Fußballstadien, die gut besuchten Restaurants und Einkaufszentren und die feiernden Kiezbesucher sehe, dann bin ich mir sicher, dass unsere Schulen einer der sichersten Orte in der Pandemie sind. Dabei soll es bleiben“, so Rabe.

Oppositionspolitiker:innen hatten zuletzt gefordert, dass die Präsenzpflicht an Hamburgs Schulen wieder ausgesetzt wird.

Die Inzidenz bei Schulkindern liegt in Hamburg derzeit bei rund 350. Die Inzidenz der Ungeimpften in Hamburg liegt bei 797, die der Geimpften bei 32,2.