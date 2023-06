Neue Chance für alte Geräte

Schon mal etwas von „Refurb” gehört? Nein? Dann sollten Sie bis zum 24 Juni einmal an der Rindermarkthalle St. Pauli vorbeischauen, um sich zu informieren, denn mit „Refurb” können Sie nicht nur sparen, sondern auch noch Ihren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten.

Dort hat Philips einen Pop-up Store aufgebaut, um unter dem Motto „Besser als Neu – Refurb, das ist die Zukunft!” darauf aufmerksam zu machen, dass neben neuen Produkten auch „refurbished“, also generalüberholte Produkte verkauft werden. Philips stellt damit die weit verbreitete Annahme „neu = besser” in Frage und klärt über generalüberholte Produkte als nachhaltige und kosteneffiziente Alternative zu Neuprodukten auf.

„Refurb” bedeutet, dass zurückgesendete Produkte, ob bereits in Gebrauch oder unbenutzt, eine zweite Chance erhalten und eine günstigere Alternative zum Kauf neuer Produkte darstellen, bei Philips-Qualität mit zwei Jahren Garantie – und mit deutlich weniger Abfall. Die Generalüberholung sorgt dafür, dass hochwertige Produkte weiterhin verwendet werden können und nicht auf dem Recyclinghaufen landen. Außerdem müssen weniger neue Produkte hergestellt werden, was die Abhängigkeit von den weltweiten natürlichen Ressourcen verringert. Durch mehr als 39.000 generalüberholte Produkte konnte Philips im Jahr 2022 stolze 139 Tonnen Elektroschrott vermeiden. „Die Kreislaufwirtschaft hilft uns, den Klimawandel durch verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Materialien zu bekämpfen.”, so Robert Metzke, Philips Global Head of Sustainability.

Im Pop-up Store direkt vor der Rindermarkthalle St. Pauli, dreht sich alles um die refurbished Produkte von Philips, die Vorteile sowie die dahinterstehenden Prozesse. Neben Hintergrundinfos und Produktvorteilen der sogenannten „Refurb Editions“ wartet Philips auch mit Goodies und Fotoaktionen auf.

„Mit unserer ,Besser Als Neu‘-Kampagne möchten wir die Denkweise der Konsument*innen nachhaltig verändern und ihnen neue Kaufmöglichkeiten aufzeigen. Philips steht für die Entwicklung von Innovationen, die das Leben der Menschen verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass solche Innovationen nur dann wirklich gut sind, wenn sie darauf abzielen, das Leben zu verbessern und die Umwelt in gleichem Maße zu schonen. Wir wollen durch die Idee hinter ,Besser als Neu‘ zeigen, dass generalüberholte Produkte viele Vorteile gegenüber Neuprodukten haben. Mit unserer Initiative machen wir nachhaltige Kaufentscheidungen für alle zugänglich und arbeiten daran, dieses Ziel zu erreichen “, erklärt Damla Saricoban, Philips Head of Marketing Personal Health bei Philips DACH.

Der Pop-up Store vor der Rindermarkthalle ist jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es hier.