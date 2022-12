Drinnen arbeiten, auf dem Dach gärtnern: Auf dem neuen Bürogebäude „Timber Office“ in der Daimlerstraße sollen Pflanzen wachsen und Kräuter sprießen – wer Mittagspause macht, kann sich das Basilikum fürs Essen einfach selbst pflücken. Am Mittwoch war Richtfest für das Millionen Euro teure Gebäude, das besonders nachhaltig sein soll. Was die Fassade des Gebäudes so besonders macht und wieso es keine Klimaanlage braucht, lesen Sie mit MOPO+ – vier Wochen lang testen für 0,99€.

Begrünte Dächer und eine Fassade aus Keramik sollen dafür sorgen, dass das neue Bürogebäude „Timber Office“ in der Daimlerstraße 73 besonders nachhaltig ist. Denn so kann auf eine Klimaanlage verzichtet werden. Und wer dort in Zukunft arbeitet, der kann die Mittagspause über den Dächern von Bahrenfeld verbringen und Kräuter und andere Pflanzen anbauen. Am Mittwoch war Richtfest für das 25 Millionen Euro teure Gebäude. Bis Dezember soll es bezugsfertig sein.

Das 6-stöckige Bürogebäude soll zu einem Leuchtturmprojekt für Ressourcen schonendes Bauen und Kreislaufwirtschaft werden. Es wird in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet, mit Fichtenholz aus dem Schwarzwald, das wieder aufgeforstet wird. Besonders ungewöhnlich ist die Keramik-Fassade in Fischgrät-Optik. Die Materialien sind laut Bauherrn, der Hamburger AVW Immobilien AG, leicht wieder in ihre Einzelteile zerlegbar und können zu 100 Prozent recycelt werden.

Beim Richtfest in Bahrenfeld (v.l.): Michael Mertmann (Vorstand AVW Immobilien), Senatorin Dorothee Stapelfeldt, Zimmermeister Michael Ziegler, Edward Martens (Vorstand AVW Immobilien), Jo Landwehr (Architekt, LH Architekten). Mertmann zeigt die Keramikfassade in Fischgrätoptik.

In dem neuen Bürogebäude kann auf energieintensive Haustechnik wie Klimaanlagen vollständig verzichtet werden, das macht unter anderem die intensive Dachbegrünung möglich, die die Speicherung von Wärme in der Gebäudehülle verringert und die Artenvielfalt und Luftqualität in der Stadt verbessern soll. Das Gebäude erhält eine DGNB-Gold-Zertifizierung für Nachhaltigkeit.

Bürogebäude in Bahrenfeld besonders nachhaltig

Das gesamte Büro mit Platz für 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist auch bereits komplett vermietet. Einziehen wird „Elis Textilmanagement“, die Deutschlandtochter eines Unternehmens für Textil- und Hygienedienstleistungen.

Zum Richtfest erschien auch Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Sie sagte: „Zukunftsgerechte Gebäude sollten nicht nur ästhetisch überzeugen, sie müssen auch wirtschaftlich und klimagerecht sein, von hoher Qualität und lange nutzbar und damit den Menschen ein gesundes, komfortables Umfeld bieten. Das Projekt Timber Office ist durch die Entscheidung für die Holz-Hybrid-Bauweise ein besonders gelungenes Beispiel dafür – vielleicht sogar ein Vorbild für künftige Projektentwicklungen.“