Neue Brücke zur HafenCity: Bau geht in die nächste Phase

Rothenburgsort und die HafenCity sollen dank ihrer Hilfe weiter zusammenwachsen: Die Brücke Entenwerder über den Oberhafenkanal. Nachdem die ersten Arbeiten im November 2024 abgeschlossen wurden, geht es nun in Phase Zwei des Projekts.

Noch gibt es nur eine kleine Brücke, die Fußgänger und Radfahrer am westlichen Ende des Elbparks Entenwerder nutzen können. Doch Verstärkung ist in Sicht. Eine zweite Brücke befindet sich im Bau. Bauherrin ist die städtische „Billebogen Entwicklungsgesellschaft“, die das Projekt im Auftrag der Verkehrsbehörde durchführt.

Brückenbau Hamburg: Bau der Entenwerder Brücke geht in die nächste Phase

Die ersten Bauarbeiten an der westlichen Anbindung waren im November 2024 abgeschlossen worden: Vorbereitungen für den Unterbau der Brücke, das sogenannte Widerlager. Am Freitag sollen auch auf der östlichen Seite, an der Spitze des Elbparks Entenwerder, die Bauvorbereitungen starten. Den Brückenüberbau will die Bauherrin dann im Spätsommer dieses Jahres einheben.

Luftaufnahme der Elbbrücken und des westlichen Endes der Entenwerder Halbinsel. Die Lage der Brücke ist rot eingezeichnet. Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Luftaufnahme der Elbbrücken und des westlichen Endes der Entenwerder Halbinsel. Die Lage der Brücke ist rot eingezeichnet.

„Erstmals seit 1943 erhält das südliche Rothenburgsort wieder einen fußläufig erreichbaren Zugang zu einer U-Bahn“, sagt Ralf Neubauer (SPD), Bezirksamtsleiter im Bezirk Mitte. „Der Elbpark Entenwerder wird nach Abschluss der Bauarbeiten umso attraktiver und mit seinen weitläufigen Grün- und Freiflächen besser und für mehr Menschen in den umliegenden Stadtteilen erreichbar.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Noch Fragen offen“: Kühne lässt finalen Notar-Termin für seine Hamburg-Oper platzen

Im fertigen Zustand soll die Brücke 135 Meter lang und etwa 7 Meter breit sein. Ein Radweg in zwei Richtungen und ein Fußweg werden darauf Platz finden. Darüber hinaus sind Aufenthaltsbereiche an den Brückenköpfen geplant. Die städtische Entwicklungsgesellschaft rechnet damit, die Brücke bis Mitte 2026 zu eröffnen. (mp)