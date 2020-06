Neue Beweise: Brandanschlag auf Hamburger Top-Polizist: „XY ungelöst" sucht die Täter

Der Brandanschlag auf zwei Autos des Polizeidirektors Enno Treumann im September 2016 ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Ermittler wollten ein neues Beweisstück präsentieren, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.



Unbekannte hatten damals einen Gelände- und einen Kleinwagen auf dem Grundstück des hochrangigen Polizeibeamten im Hamburger Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt angezündet. Verletzt wurde niemand.

Auf einer linksextremistischen Webseite war am Tag der Tat ein Bekennerschreiben erschienen, unter anderem mit den Worten „10.000-mal kontrolliert 10.000-mal ist nichts passiert, aber heute Nacht (23.9.2016) hat es Buuum gemacht."



Treumann leitete damals die Task Force „Drogen“, die gegen die Dealer in St. Georg, St. Pauli und im Schanzenviertel vorging.

Der Staatsschutz ermittle bis heute und gehe weiterhin von einem linksextremistischen Hintergrund aus, sagte der Polizeisprecher. (dpa/ste)