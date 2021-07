Neue Berechnungen: Ärzte sicher: Erwachsene in Hamburg bis Juli geimpft

Hamburg –

Lange Zeit lief es schleppend. Jetzt nimmt die Impfkampagne Fahrt auf. Nach aktuellen Modellrechnungen des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Vereinigungen könnten schon bald alle Erwachsenen in Hamburg geimpft sein.

Nach den Berechnungen sollen alle impfwilligen Erwachsenen bis Anfang Juni ihre erste und bis Mitte Juli ihre zweite Impfung erhalten haben.

„Wir gehen davon aus, dass bis spätestens Anfang August alle Erwachsenen ab 18 Jahren geimpft sein werden“, sagt der Sprecher des Zentralinstituts, Daniel Wosnitzka (49).

Zentralinstitut rechnet spätestens Mitte Mai mit Impfungen „auf Volllast“

Voraussetzung ist allerdings, dass 80 Prozent der Bürger zu einer Impfung bereit sind, dass die Impfstoff-Lieferungen wie zugesagt eintreffen und dass die am Mittwoch in Hamburg gestarteten Impfungen in den Arztpraxen flächendeckend funktionieren.

Das Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigungen geht davon aus, dass spätestens Mitte Mai „auf Volllast“ geimpft werden kann – dann möglichst auch durch Betriebsärzte. Bundesweit wären das etwa sieben Millionen verabreichte Impfdosen pro Woche. Bislang sprach die Bundesregierung davon, dass alle Erwachsenen bis zum Ende des dritten Quartals ein Impfangebot erhalten sollen.

Der Hamburger Senat ist längst nicht so optimistisch. Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde, sagte dem Abendblatt, dass es nicht absehbar sei, wann alle Erwachsenen geimpft sein werden. Konkrete Lieferzusagen gebe es nur bis Ende April. (wb)