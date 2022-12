Es ist ein ehrgeiziges Versprechen: Bis 2030 sollen alle Hamburger:innen innerhalb von höchstens fünf Minuten ein öffentliches Verkehrsmittel erreichen. Bis 2023 will allein die Hochbahn 1,7 Milliarden Euro in ihr Angebot investieren. Eine neue Auswertung zeigt nun, wie viel Nachholbedarf in Hamburg besteht.



Im Vergleich der dicht bebauten Städte befindet sich das Hamburger ÖPNV-Angebot gerade einmal im Mittelmaß – hinter anderen Metropolen wie Berlin (1565) oder Frankfurt am Main (1583) hinkt Hamburg deutlich hinterher.