Wegen neuer Attraktion im Miniatur Wunderland: Diese Royals kommen nach Hamburg!

Auf gerade mal 36 Quadratmeter wird der ohnehin kleine Staat Monaco im Hamburger Miniatur Wunderland nachgebaut. Zur Eröffnung im April haben sich royale Ehrengäste angekündigt.

Royaler Besuch im Hamburger Modellbau-Land: Fürst Albert II. von Monaco und seine Ehefrau Fürstin Charlène werden zur Eröffnung des Mini-Monacos das Miniatur Wunderland in der Hansestadt besuchen. Das Paar werde zur Eröffnung am 25. April erwartet, wie ein Sprecher des Wunderlands am Mittwoch bestätigte. Weitere Details für den Besuch des Fürstenpaars befänden sich noch in der Abstimmung und würden erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Modelllandschaft in der Hamburger Speicherstadt wird stetig erweitert. Der Zwergstaat Monaco soll nach Angaben der Betreiber auf 36 Quadratmeter abgebildet werden. Neben dem Fürstenpalast werden etwa auch der Jachthafen und das Casino gezeigt. (dpa)