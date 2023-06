Es ist das Dauer-Chaos-Thema am Hamburger Flughafen: Die langen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle. Eine Stunde oder mehr waren zuletzt für Reisende keine Seltenheit. Mit Blick auf die bald beginnenden Sommerferien droht erneut dicke Luft – doch der Flughafen geht mit neuen und kostenlosen Online-Services in die Offensive.

Es ist das Dauer-Ärgernis am Hamburger Flughafen: die langen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle. Eine Stunde oder mehr waren zuletzt für Reisende keine Seltenheit. Mit Blick auf die bald beginnenden Sommerferien droht ein Chaos – doch der Flughafen geht mit neuen Services in die Offensive.

Schon seit einiger Zeit können sich Reisende auf der Internetseite des Hamburger Flughafens über die Wartezeiten informieren. „Null bis zehn Minuten“ sollte es an der Sicherheitskontrolle bis zum Check dauern, hieß es dort am Dienstagvormittag. Neu ist, dass der Hamburg Airport auch über die Stoßzeiten informiert.

Hamburg Airport: Dieser Service hilft gegen Stau an der Sicherheitskontrolle

Angezeigt wird den Reisenden der Durchschnittswert der vergangenen zwei Wochen. Daraus lässt sich einfach ablesen, wann es in Fuhlsbüttel besonders viele Starts in einem bestimmten Zeitraum gibt. Zunächst hatte das „Abendblatt“ darüber berichtet.

Eine Anzeige mit der voraussichtlichen Wartezeit hängt auch am Zugang zur Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen. Marius Röer Eine Anzeige mit der voraussichtlichen Wartezeit hängt auch am Zugang zur Sicherheitskontrolle im Hamburger Flughafen.

An den meisten Tagen wird es an der Sicherheitskontrolle schon ab 4 Uhr am frühen Morgen erstmals voll. Auch gegen 8 Uhr und zur Mittagszeit gegen 12 Uhr warten demnach regelmäßig viele Menschen auf die Kontrolle. Weniger eng in der Warteschlange ist es oft in den Nachmittagsstunden oder am Abend ab 19 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren: Albtraum-Airline: Hamburger saßen 50 Stunden lang in Griechenland fest!

Zudem warnt der Flughafen auf seiner Internetseite mit einem großen Banner vor möglicherweise langen Wartezeiten. „Passagiere werden gebeten, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein und sich zügig zur Sicherheitskontrolle zu begeben“, heißt es darin.

Bereits seit Anfang April ist es für Reisende möglich, online Zeitfenster für die Kontrolle zu buchen. „Slot & Fly“ nennt der Flughafen dieses Angebot. Ab 72 Stunden vor Abflug können sich die Fluggäste ein 15-minütiges Fenster für einen separaten Zugang vor der Sicherheitskontrolle in Terminal 1 sichern. Das funktioniert unabhängig von der Fluggesellschaft – und ist kostenlos.

Flughafen Hamburg: Diese Services erleichtern Fluggästen das Reisen

„So können die Fluggäste nun die Dauer ihres Aufenthalts am Flughafen Hamburg verlässlicher planen und damit ihre Reise stressfreier gestalten“, sagte Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, zum Start des Angebots. Weitere Services wie der Online-Check-In, den viele Fluglinien anbieten, der Check-In am Vorabend oder die Gepäckabgabe am Automaten („Self-Bag-Drop“) sollen das Reisen am Hamburg Airport ebenfalls erleichtern.