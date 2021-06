Neue Anlagen in Hamburg: Studios zu: Das ist der Fitness-Plan für Wandsbek

Wandsbek –

Fitness-Studios sind seit Monaten geschlossen, Mannschaftssport geht wegen Corona momentan auch nicht – damit sich die Hamburgerinnen und Hamburger trotzdem fit halten können, will die Stadt nun weitere Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum schaffen.

„Die bereits installierten Bewegungsinseln in Hohenhorst, Bramfeld, im Eilbektal und in Steilshoop werden gut angenommen, jetzt wollen wir weitere frei zugängliche Sportmöglichkeiten schaffen“, erklärte Michael Ludwig, Fachsprecher Sport der Wandsbeker SPD-Fraktion.

Sport an frischer Luft: Neue Anlagen in Wandsbek geplant

Auf solchen Flächen können alle die Geräte kostenlos fürs Krafttraining nutzen. Es gibt Recks, Klimmzugstangen und andere Geräte für Bauch, Rücken und Beine – kurzum alles, was das Sportlerherz begehrt.

Konkret sollen jetzt in Wandsbek zwei neue Sportflächen an frischer Luft entstehen: im Eichtalpark und am Wandse-Wanderweg. „Gerade jetzt in Pandemiezeiten ist das Sportangebot begrenzt. Öffentliche, frei zugängliche Anlagen schaffen hier Abhilfe und sind zudem ein niedrigschwelliges Angebot auch für Einsteiger und über alle Generationen hinweg“, so Katja Rosenbohm, Fachsprecherin für Sport in der Grünen-Fraktion Wandsbek.

Eichtalpark: Bund fördert Einrichtung von integrativem Spielplatz

Im Eichtalpark sollen dieses Jahr in einem Pilotprojekt Bewegung und Inklusion kombiniert werden. Neben einer Fläche für Fitnessgeräte wird es dort auch einen integrativen Spielplatz geben. Hierzu soll der sogenannte Ziegenspielplatz weiterentwickelt werden. Zunächst soll das Konzept auf der Grünfläche neben dem Kinderspielplatz erprobt werden. Anschließend können dann auch Parkbesucher das offene und kostenfreie Angebot für Spiel, Sport und Bewegung zu definierten Zeiten nutzen.

Außerdem sollen junge Wandsbekerinnen und Wandsbeker zu „SportParkPiloten“ ausgebildet werden, um im Park unterstützen und anleiten zu können. Das Projekt erhält von Bund Förderungen in Höhe von 3,35 Millionen Euro.

Wandsbek: Bewegungsinsel am Wandse-Wanderweg geplant

Entlang des Wandse-Wanderwegs, in der Nähe der Nordmarkstraße, wird außerdem eine zusätzliche Bewegungsinsel angelegt. Gerade die beliebten Grünanlagen und Parks entlang der Wandse seien ein guter Standort für solche Angebote, weil in der direkten Nachbarschaft viele Menschen wohnten, die einen Teil ihrer Freizeit in den Grünanlagen verbrächten, sagte Ludwig.

„Deswegen ist es uns wichtig, dass die Sport-, Spiel und Bewegungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen geeignet sind und so ein flexibles Training möglich machen“, so der SPD-Sportsprecher in Wandsbek. (hb)