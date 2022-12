Wohnen in Hamburg wird immer teurer. Wer zur Miete wohnt, der muss seit Jahren tief in die Tasche greifen. Viele Hamburger haben deshalb der Großstadt den Rücken gekehrt, sind aufs Land „geflüchtet“. Doch auch hier sind die Preise längst rasant in die Höhe geschnellt. Wer ein Schnäppchen sucht, der braucht Geduld. Eine neue Analyse zeigt: In einigen (wenigen) Orten kann man noch vergleichsweise günstig mieten oder kaufen.