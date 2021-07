Neuanfang bei der MOPO: Das hier ist ein Versprechen!

Charakterköpfe: Diese MOPO-Mitarbeiter aus Redaktion und Verlag stehen stellvertretend für das gesamte MOPO-Team. Wir kämpfen jeden Tag darum, für Sie die wichtigsten Ereignisse und Geschichten der Stadt aufzubereiten. Dabei machen wir manchmal auch Fehler – Sie können sicher sein: Das wurmt uns am allermeisten… Quandt Foto:

Liebe Leser,

Sie werden es vielleicht mitbekommen haben: Bei Ihrer MOPO war mal wieder fix was los in den vergangenen Wochen. Tatsächlich war sogar der Fortbestand der Redaktion akut gefährdet, eine Einstellung der Print-Ausgabe und die Abwicklung des Teams standen unmittelbar bevor.

Diese Pläne sind vom Tisch! Heute beginnt ein neues Kapitel in der langen und bewegten Geschichte der Hamburger Morgenpost. Ein Neustart nach der Zitterpartie – mit extraviel Lust und Leidenschaft.

Was Sie über Ihre MOPO wissen müssen:

Wir sind jetzt unabhängig



Neuer Eigentümer ist seit gestern nun auch offiziell der Hamburger Digital-Manager Arist von Harpe. Die elfjährige Zugehörigkeit zum Kölner DuMont Verlag ist damit Vergangenheit. Das ist ein echter Kulturwandel: Alle Entscheidungen treffen wir künftig selbst, die MOPO wird zum Hamburger „Indie-Label“.

Was wir haben



Rund 50 fest angestellte Redaktionsmitarbeiter arbeiten Tag für Tag daran, dass MOPO.de, das größte Nachrichtenportal im Norden mit täglich durchschnittlich 550.000 Besuchern, immer aktuell ist. Dass jeden Tag eine Zeitung entsteht, die die wichtigen Geschichten der Stadt bestmöglich abbildet.

Was wir wollen



Mehr guten, lebendigen Journalismus für Hamburg. Mit schnellen und verlässlichen Online-News, die Sie bestens informiert durch den Tag bringen. Aber auch mit profunder Recherche und Geschichten, die die Mächtigen ärgern, wenn die es sich verdient haben. Mit einem Finger am Puls der Themen, die die Stadt bewegen. Mit Spaß an der Freude. Mit Empathie und Fairness. Wir wollen offen sein, Diskussionen führen und moderieren. Bei Facebook, Instagram und Twitter mit Ihnen im Austausch stehen. In unübersichtlichen Zeiten aufdecken und erklären. Und wir wollen neue digitale Produkte entwickeln, die Ihnen Freude machen.

Was wir brauchen



Um es klar zu sagen: Ohne Sie wird das nix. Wir brauchen Sie und Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Ihre Kritik, damit wir unsere Stärken ausbauen und unsere Schwächen heilen können. Das ist nichts, was ruck, zuck erledigt ist. Aber dieser Weg beginnt hier und jetzt.

Last, but not least



Die Medienbranche ist im Umbruch. Die noch immer vorherrschende Gratiskultur im Netz und veränderte Lesegewohnheiten mit schrumpfenden Zeitungs-Auflagen stellen Verlage wirtschaftlich nach wie vor vor große Herausforderungen. Für so ein feines, aber kleines Haus wie die MOPO gilt das erst recht. Wir werden hart daran arbeiten, Sie jeden Tag aufs Neue mit unserer Arbeit zu überzeugen. Sollten Sie uns dabei unterstützen wollen: Der Abschluss eines MOPO-Abos, ob digital oder klassisch auf Papier, ist dafür exzellent geeignet.

Mit herzlichem Dank und besten Grüßen

Ihr MOPO-Team