Nervige E-Scooter: Stadtreinigung soll Stolperfallen beseitigen

Sie gefährden Fußgänger, Radfahrer und stören das Stadtbild: Achtlos hingeworfene E-Scooter versperren an vielen Stellen Hamburgs Geh- und Fahrradwege. Das soll sich nun ändern. In einem Pilotversuch übernimmt die Hamburger Stadtreinigung die Verantwortung für das Wegräumen der E-Scooter.

An Hotspots wie U- und S-Bahnhaltestellen ist die Stadtreinigung Hamburg (SRH) nach eigenen Angaben ab sofort dafür zuständig, dass E-Scooter und E-Bikes verkehrssicher abgestellt sind. Dabei handelt sie im Auftrag von Verkehrs- und Umweltbehörde. Insbesondere soll darauf geachtet werden, dass die Elektro-Fahrzeuge keine Gehwege und Zufahrten blockieren.

Stadtreinigung: Zwei neue Teams sollen E-Roller aufstellen

„Auch für die Stadtreinigung Hamburg sind die verkehrsbehindernd abgestellten E-Scooter und E-Bikes eine große Herausforderung. Insbesondere bei der Erbringung unserer Reinigungs- und Entsorgungsaufgaben stoßen wir täglich auf Situationen, die uns in der Erfüllung unserer Aufgaben behindern“, sagt SRH-Geschäftsführer Rüdiger Siechau. Deshalb dürfen Mitarbeitende die E-Scooter ab sofort in einem Radius von 20 Metern und die E-Bikes in einem Radius von fünf Metern versetzen. Außerdem werden die Zustände an den Fundorten von der SRH dokumentiert und an die jeweiligen Verleihfirmen übermittelt.

Wochentags wird die Stadtreinigung nach eigenen Angaben zwei Teams mit je zwei Mitarbeitenden einsetzen, die gezielt Hotspots anfahren. Weitere 13 Teams, die sich montags bis samstags um gemeldete Verschmutzungen kümmern, sollen herumliegende Fahrzeuge ebenfalls ordnungsgemäß aufstellen.

Bis zum 31. Dezember 2022 wird das Pilotvorhaben getestet. Anschließend wollen Stadtreinigung und Behörden über das weitere Vorgehen beraten.