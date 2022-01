Am vergangenen Wochenende marschierte ein rund 50 Personen starker Neonazi-Block mit auf der Querdenker-Demo in Barmbek. Das „Bündnis Buntes Barmbek“ ruft nun zum Gegenprotest auf.

Ein Zeichen gegen die Akzeptanz der Neonazis wolle das Bündnis setzen, heißt es in einem Schreiben. Wer demokratisch gesinnt sei, für den müsse es „selbstverständlich“ sein, sich von einer „menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Gesinnung“ zu distanzieren.

Barmbek: Bündnis protestiert gegen Corona-Demos

Den organisierten Block vom vergangenen Samstag habe man „mit Entsetzen“ vernommen. Man sei „erschrocken“ darüber, das die Organisatoren offenbar genau wussten, um welche Personen es sich dabei handelte.

Für Samstag ruft das Bündnis daher auf, ab 14 Uhr an einer Kundgebung am Bert-Kaempfert-Platz teilzunehmen. „Barmbek sagt Nein zu Nazis, ob im Schafspelz oder offen erkennbar“.

Auf den Infektionsschutz, den Abstand zu anderen und die Maskenpflicht werde geachtet. Klar nicht erwünscht sind übrigens „Mitglieder rechtsextremer Parteien oder Organisationen sowie Menschen, die durch rechte Hetze aufgefallen sind“. (fbo)