Nebel, Sonne, Wind und Wolken: Oktober verabschiedet sich mit Wetter-Wundertüte

Der Oktober neigt sich dem Ende zu. Während die Tage kürzer werden und die Natur sich in leuchtende Farben kleidet, zeigt sich das Wetter in seiner ganzen Herbstpracht.

Am Mittwoch kommt die Sonne bereits in vielen Regionen zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad, während an der Küste ein mäßiger Wind aus Südwest weht. Das Hochdruckgebiet „Xelat“ verlagert seinen Schwerpunkt und liegt am Mittwoch direkt über den mittleren Landesteilen. „Daher beruhigt sich das Wetter, die Bewölkung löst sich mehr und mehr auf“, erklärt Sabine Krüger von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes.

Goldener Oktober am Donnerstag

Nachts müsse gebietsweise mit Nebelbildung gerechnet werden, welcher sich nur zögerlich durch den recht niedrigen Sonnenstand tagsüber auflöse. Auf den Inseln kühlt es ab auf Werte um 10, sonst um 6 Grad. „Also zumindest gebietsweise steht damit herbstliches Hochdruckwetter auf dem Programm: störungsfrei, aber teils anhaltend neblig-trüb – Stichwort Dauergrau“, meint Krüger.

Am Donnerstag bleibt es weiter mild und teils sonnig – der „goldene Oktober“ hält aber nicht lange an. Gegen Ende der Woche halten sich zwar die Temperaturen, jedoch nehme der Tiefdruckeinfluss von Westen her allmählich wieder zu. Die Folge ist zunehmend wechselhaftes Wetter, zumindest in den westlichen Landesteilen.

In Küstenregionen hingegen kann es zu Schauern kommen, mit geringer Wahrscheinlichkeit treten auch einzelne Gewitter auf. Lokal müsse man dabei auch mit Starkregen rechnen. (the)