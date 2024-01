„NDR Talk Show“: Ersatz für Ex-Moderator Dr. Wimmer steht fest

Nach dem Abschied von Johannes Wimmer bei der „NDR Talk Show” erhält Moderatorin Bettina Tietjen gleich mehrere neue Kolleginnen und Kollegen an ihre Seite.

Unter dem Motto „Bettina and Friends” werden unter anderen die Journalistin Anja Reschke, Hundetrainer Martin Rütter und „Tagesschau”-Sprecherin Julia-Niharika Sen die Gastgeberinnen und Gastgeber an der Seite von Bettina Tietjen sein, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch mit.

NDR Talk Show: Sebastian Ströbel gibt Debüt

Als Erster wird Schauspieler Sebastian Ströbel (46, „Die Bergretter”) das Moderationsduo komplettieren und an diesem Freitag (22 Uhr im NDR Fernsehen) sein Debüt in dieser Rolle geben.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Restaurant am Grindelberg eröffnet – mit 400 Jahren Tradition?

Die Sendung „NDR Talk Show” wird abwechselnd von Bettina Tietjen plus Partner und dem Duo Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert. Von Radio Bremen gibt es zudem die Talkshow „3 nach 9” mit Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo. (dpa/ncd)