Die Bergiusstraße in Ottensen ist eine malerische kleine Straße im Herzen von Ottensen. Benannt ist sie nach Friedrich Bergius, einem Chemiker, der während des Dritten Reiches in den Diensten der Nationalsozialisten stand und ein glühender Anhänger war. Die Linke will die Straße nun umbenennen – nach der Hamburger Jüdin Esther Bejarano.

Die Bergiusstraße in Ottensen ist eine malerische kleine Straße im Herzen von Ottensen. Benannt ist sie nach Friedrich Bergius, einem Chemiker, der während des Dritten Reiches in den Diensten der Nationalsozialisten stand und ein glühender Anhänger war. Die Linke will die Straße nun umbenennen – nach der Hamburger Jüdin Esther Bejarano.

Der Antrag, den die Linksfraktion in die nächste Bezirksversammlung am 30. Mai einbringen will, lautet: „Kampf gegen Faschismus und Krieg würdigen: Bergiusstraße in Esther-Bejarano-Straße umbenennen“. Viele Anwohner und Anwohnerinnen Ottensens würden es sich wünschen, dass die deutschlandweit und auch international bekannte Musikerin Esther Bejarano an einem zentralen Ort im Stadtteil eine Würdigung erfährt.

Bejarano wurde 1943 nach Auschwitz deportiert

Esther Bejarano überlebte Ausschwitz und starb 2021 in Hamburg. dpa Esther Bejarano überlebte Ausschwitz und starb 2021 in Hamburg.

Bejarano war 2021 im Alter von 96 Jahren in Hamburg gestorben. Sie war das Gesicht des antifaschistischen Engagements in der Hansestadt und des 1986 gegründeten Auschwitz-Kommittees. Die als Esther Loewy in Saarlouis geborene Jüdin war 1943 nach Auschwitz deportiert worden, wo sie im Mädchenorchester Akkordeon spielen musste. Die Einweisung ins Orchester bewahrte sie vor der Vernichtungsmaschinerie.

Nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Russen überlebte Bejarano einen der von den Nazis organisierten Todesmärsche. Nach dem Krieg ging sie zunächst nach Israel, bevor sie 1960 nach Deutschland zurückkehrte und sich in Hamburg niederließ.

Linke: Umbenennung der Straße anlässlich Bejaranos 100. Geburtstag

Sie arbeitete in einer Wäscherei, in einer Disko und eröffnete schließlich eine Boutique. Gleichzeitig begann sie ihr zivilgesellschaftliches Engagement, um mit Musik, Gesang, Vorträgen und Begegnungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern. Besonders am Herzen lag ihr die Bildungsarbeit mit Schülern.

Das könnte Sie auch interessieren: Was Hamburg Esther Bejarano schuldet

Mit ihrem engagierten Einsatz gegen den Faschismus und für die Demokratie wurde Esther Bejarano zu einer der bedeutendsten Akteurinnen der Erinnerungskultur in ganz Deutschland.

Aus Sicht der Linksfraktion eignet sich die Wahl-Hamburgerin daher bestens, um den Namen des NS-Chemikers Bergius zu ersetzen. „Die Einweihung soll in geeigneter Weise im Dezember 2024 anlässlich des 100. Geburtstages von Esther Bejarano geschehen“, heißt es in dem Antrag, über den die Bezirksversammlung Altona entscheiden soll.