Die junge Frau, die das inzwischen berühmte „Sylt-Video“ gefilmt und am Ende ihr gutgelauntes Partygesicht in die Kamera gehalten hat, wurde schnell identifiziert und hat ihren Job als Assistentin einer Influencerin verloren. Nun verkündet auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, dass sie die „Ausländer raus“-Studentin am liebsten loswerden will und eine Exmatrikulation prüft. Aber geht das so einfach?