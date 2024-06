Sie grölte fröhlich „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ in die Kamera in der „Pony Bar“ auf Sylt – so wie einige ihrer Freunde, von denen einer auch noch einen Hitlergruß andeutete. Die Studentin, die Pfingsten so ausgelassen feierte, hat bis Ende Juli Hausverbot an der HAW. Jetzt tagte an der Hochschule der Ausschuss, der entscheidet, ob sie weiter dort studieren darf.

„In der eigenen Hochschulgeschichte ist dies bislang singulär: Angesichts eines viral gegangenen Videos, in dem eine Studierende rechtsextreme Parolen skandiert, sieht sich die HAW Hamburg mit einem enormen Reputationsschaden konfrontiert“, so heißt es in einer Stellungnahme aus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) am Berliner Tor.