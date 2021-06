Nazi-Eklat an Hamburger Grundschule: Viertklässler trägt zu Fasching Hakenkreuz am Arm

Altona –

In einer Grundschule in Altona sorgte ein Viertklässler für einen Eklat: Er hatte sich für eine Faschingsparty als Soldat verkleidet. Doch damit nicht genug.

Im Schul-Flur heftete er sich zusätzlich ein auf Papier gemaltes Hakenkreuz an den Arm – und ahmte so die Hakenkreuzbinde der Nazis nach.

Altona: Karneval – Junge verkleidet sich als Soldat mit Nazi-Emblem

„Der Junge musste das Nazi-Emblem auf Geheiß der Lehrerin sofort wieder abnehmen“, so die Schulleitung gegenüber dem „Abendblatt“.

Der Viertklässler sei vorerst vom Unterricht suspendiert worden. Er sei schon in jüngerer Zeit durch Nazi-Gesten in der Schule aufgefallen. (mp)