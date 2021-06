Nathalie Volk und Frank Otto: Das bizarre Ende einer spektakulären Beziehung

Sie, das junge bildhübsche Model mit geheimnisvoller Schneewittchen-Aura. Er, der 40 Jahre ältere, schwerreiche Medienunternehmer aus einer der feinsten Familien der Stadt: Auf den ersten Blick verband Nathalie Volk (23) und Frank Otto (63) kaum etwas – und doch verliebten sie sich ineinander. Ihre unkonventionelle Liebe ist nun zerbrochen – nach fünf Jahren. Doch statt sich im Liebeskummer zu suhlen, präsentiert Nathalie bereits ihren neuen Herzbuben – und stellt ihren speziellen Männergeschmack unter Beweis. Sie liebt jetzt einen wegen Totschlags verurteilten „Hells Angel“.

Egal auf welchem roten Teppich der Stadt sie auch auftauchten: Das Blitzlichtgewitter wurde jedes Mal greller, wenn der Otto-Erbe und seine junge Freundin sich für die Fotografen in Pose warfen.

Vor fünf Jahren hatten sie sich auf einer Veranstaltung in Hamburg kennengelernt – da war sie gerade mal blutjunge 18 und mit dem Abi fertig. Und doch funkte es sofort zwischen den beiden: „Ich habe mich sofort verliebt“, schwärmte die Ex-Dschungelcamperin einst in der Talkshow „SWR Nachtcafe“.

Nathalie Volk – Ex von Frank Otto jetzt mit Rocker zusammen

Doch so richtig wollte niemand glauben, dass sich hier wirklich zwei gefunden hatten. Eine Liebe mit 40 Jahren Altersunterschied? Wollte sie nicht nur sein Geld? Und wollte er sich nicht nur mit einer jungen hübschen Frau schmücken?

Doch die beiden trotzten immer wieder Trennungs– und Fremdgeh-Gerüchten, ihre Liebe hielt – auch als Nathalie im vergangenen Jahr monatelang in die USA zum Studieren ging. Ihr 40 Jahre älterer Freund stand ihr ebenfalls zur Seite, als sie Anfang des Jahres die Diagnose Gebärmutterhalskrebs erhielt.

Miranda Di Grande und „Hells Angel“ Timur A. ein Paar

Einige Wochen nach der Schock-Nachricht verwirrte das ungleiche Paar dann mit Fotos von einer vermeintlichen Hochzeit in der US-Metropole Nashville, die sich später aber nur als „hochzeitsähnliche Zeremonie“ herausstellte.

Frau Otto sollte sie trotzdem einige Zeit später in Deutschland werden, aber: Statt Luxus-Trauung mit Champagner und Kaviar wird Nathalie, die sich seit einigen Monaten im „Femme fatale“-Look und unter dem Künstlernamen Miranda Di Grande präsentiert, vielleicht bald mit „Hells Angels“-Rockern den Bierhumpen zur Vermählung heben. Denn, wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist sie über beide Ohren in einen Mann verliebt, der ihrem Ex wohl nicht unähnlicher sein könnte: „Hells Angels“-Mitglied Timur A.

Und der soll mehr als nur ein „Bad Boy” sein: 2009 tötete er einen Rocker der verfeindeten „Bandidos“-Rocker mit einem Schuss in den Hinterkopf und saß danach elf Jahre im Knast. Im letzten Jahr soll er in sein Heimatland, die Türkei, abgeschoben worden sein. Genau dorthin soll ihm seine „Queen“, wie er Nathalie bereits auf Instagram betitelte, bereits gefolgt sein.

Trotz Trennung: Verhältnis von Nathalie Volk zu Frank Otto ist gut



Gegenüber der „Bild“ bestätigte sie nun: „Timur und ich sind ein festes Paar. “ Weiter säuselt Nathalie, äh, Miranda: „Geld ist nicht alles, und ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist, und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist.“

Mit ihrer eigenen Familie soll es nämlich nicht mehr so rund laufen: Sie erzählt weiter, dass die sie wegen des Geldes ihres Ex-Freundes benutzt habe. Weitere Details nennt die Frischverliebte aber nicht. Aber immerhin ist mit ihrem Ex-Partner Frank, laut Nathalie zumindest, alles in Butter: „Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern.“