Nanu, ist schon Weihnachten? Hamburger Brunnen sieht plötzlich ganz anders aus

Christo ist wieder da – und dann auch noch in Hamburg? Wer am Donnerstagfrüh durch die Bergedorfer Altstadt trottete, dürfte sich sicherlich über den kuriosen Anblick des Sievers-Brunnen gewundert haben. Dieser war wie einst der Reichstag oder andere große Bauwerke nahezu komplett in Folie eingewickelt. Der Verhüllungskünstler wäre stolz, Normalos fragten sich eher: „Ist das Kunst, oder kann das weg?“

Das Plätschern des Wassers, das Zwitschern der Vögel; der Sievers-Brunnen in Bergedorf lädt zum Verweilen ein. Doch nicht nur Sonnenanbeter und Hobbygenießer erfreuen sich am Bergedorfer Vorzeigebrunnen. Auch „Künstler“ der besonderen Art sorgen für regelmäßige Überraschungen. Nach Spülmittel gesellte sich nun Frischhaltefolie zu den Darstellungsformen.

Den Behörden sei die Verfremdung des Brunnens am Morgen aufgefallen. Der eingewickelte Brunnen sei sofort „entkleidet“ worden – so ein Sprecher des Bezirksamts Bergedorfs. Die ungewöhnliche Darstellungsform des Vandalismus dürfte mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen sein, dass der Brunnen derzeit aufgrund einer defekten Pumpe außer Betrieb ist.

Der Sievers-Brunnen im Sommer 2023 – Spülmittel machte ihn zum Schaumbad. HamburgNews - Christoph Seemann Der Sievers-Brunnen im Sommer 2023 – Spülmittel machte ihn zum Schaumbad.

Außer diverser Schmunzler hinterließ die jüngste Aktion glücklicherweise keine Folgen. Schäden konnten am denkmalgeschützten Bauwerk nicht festgestellt werden. Dennoch ist gewiss: Die „Verschönerungsmaßnahme“ war nicht die erste, und wird mit Sicherheit nicht die letzte bleiben. Ungefähr drei bis vier Mal im Jahr werde der Sievers-Brunnen heimgesucht.

Doch warum ist gerade der Bergedorfer Brunnen so häufig Objekt der Begierde? Das Bezirksamt rätselt wie so viele Hamburger auch: „Der Brunnen liegt zentral und ist sehr beliebt. Warum gerade der Sievers-Brunnen so häufig von diesen Aktionen betroffen ist, können wir uns nicht erklären.“

Immerhin waren die Reinigungsarbeiten am Vormittag nicht allzu aufwendig. In der Vergangenheit sah das nämlich schon ganz anders aus – etwa als Im Juni 2023 mehrmals Spülmittel in den Brunnen gekippt wurde: „Die Entfernung des Waschmittels kostete uns ca. acht Stunden Arbeit, da der Brunnen komplett ausgepumpt und gereinigt werden musste.“