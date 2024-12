Nächste „Tagesschau“-Panne: Keine Bilder wegen Technik-Absturz

Blauer Bildschirm statt bildfüllender Fotos zu den Nachrichten: Am Donnerstagmorgen musste die „Tagesschau“ einige Ausgaben lang wegen eines abgestürzten Grafiksystems auf die üblichen Bilder im Hintergrund des Nachrichtensprechers verzichten. Es war die zweite große Technik-Panne binnen weniger Tage.

Das Grafiksystem sei seit der 1.58-Uhr-Sendung abgestürzt, sagte der NDR auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und so verlas Nachrichtensprecher Constantin Schreiber in den morgendlichen Sendungen unmittelbar vor den Nachrichten: „Guten Morgen. Wegen technischer Probleme können wir heute leider keine Fotos und keine Schriften zeigen. Wir bitten dafür um Entschuldigung.“

Keine Bilder: Neue Pannen bei der „Tagesschau“

Mit der 9-Uhr-Sendung funktionierte das Einspielen der Bilder wieder normal, sagte eine NDR-Sprecherin weiter. „Derzeit ist die Redaktion dabei, den genauen Grund herauszufinden.“

Bereits am Sonntag sorgten gleich mehrere Pannen in der 20-Uhr-Ausgabe für Verwunderung unter den Millionen Zuschauern. Ungefähr zur Hälfte der Sendung sollte ein Bericht über die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah gezeigt werden. Doch einer Karte von Nahost bekamen Zuschauer für einige Sekunden einen Beitrag über Müll-Verschmutzung in einer philippinischen Kleinstadt zu sehen. Schnell wurde der Beitrag unterbrochen. Es folgten zwei weitere ähnliche Fehler.

Grund für die Pannen am Sonntag? Der NDR erklärte, dass ein technischer Defekt in einem der Beiträge den Ablauf gestört habe. (dpa/mp)