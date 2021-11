Hier ist nachts für einige Zeit kein Durchkommen! Der Lessingtunnel in Altona wird für knapp zwei Wochen wegen Baumaßnahmen von Hamburg Wasser gesperrt.

Die Sperrung beginnt am Sonntag, den 7. November und wird bis Freitag, den 19. November andauern, wie das Bezirksamt Altona mitteilt. Dabei werden in den Nachtstunden Instandsetzungsarbeiten einer beschädigten Entwässerungsleitung sowie Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt.

Zu diesen Zeiten wird der Lessingtunnel gesperrt

Konkret heißt es: Der Tunnel wird jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Ottensen (7. November bis 12. November) und anschließend in Fahrtrichtung stadteinwärts zur selben Uhrzeit gesperrt (14. November bis 19. November).

Umleitung für Lessingtunnel-Sperrung wird eingerichtet

Der Verkehr wird in der ersten Bauphase über die Julius-Leber-Straße/Max-Brauer-Allee/Elbchaussee/Hohenzollernring/Barnerstraße umgeleitet. In der zweiten Bauphase erfolgt die Umleitung entsprechend in anderer Fahrtrichtung.

Nicht betroffen von der Sperrung sind Fußgänger:innen und Radfahrende. (mp)