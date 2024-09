Wer sich schon immer mal Udo Lindenberg als Nackedei, in einer Klokabine oder mit allerlei lustigen – und wichtigen – Persönlichkeiten über den Wohnzimmertisch hängen wollte, soll alsbald die Möglichkeit dazu bekommen. In einem Hamburger Auktionshaus gibt es kommende Woche nicht nur eine Auswahl von selbstgemalten Bildern des Sängers zu ersteigern, sondern auch eine Collage mit teilweise sehr privaten Erinnerungen plus amüsanten Anmerkungen. Wer macht da nicht gerne 8000 Euro locker?