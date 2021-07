Nachhaltige Ernährung: 20 Prozent bei Hamburger Online-Wochenmarkt sparen

Alle Lebensmittel des täglichen Gebrauchs einfach bequem nach Hause liefern lassen? Das ist in Hamburg nicht schwer. Immer mehr Haushalte nutzen das digitale Angebot von Lebensmittellieferant:innen und sparen so Woche für Woche Zeit und Energie für die wichtigen Dinge im Leben. Gleichzeitig wird entgegen dem chronischen Zeitmangel eine gesunde und möglichst klimafreundliche Ernährung zunehmend wichtiger.

Konsument:innen hinterfragen, woher ihre Lebensmittel kommen, unter welchen Bedingungen sie produziert werden und welchen ökologischen Fußabdruck sie hinterlassen. Regionalität und Saisonalität spielen hier die entscheidende Rolle. Das haben auch Jule und Eva, die Gründerinnen von Frischepost, erkannt und arbeiten mit einem wachsenden Team mit viel Herzblut am nachhaltigsten Lebensmittel-Lieferdienst für Hamburg.

Frischepost: Grüner Online-Hofladen liefert an die Haustür

Mit Frischepost.de haben sie vor sechs Jahren den grünen Online-Hofladen ins Leben gerufen, der kleinen Produzent:innen und Betrieben in und um Hamburg eine Plattform bietet. Frische und regionale Lebensmittel werden direkt an die städtischen Haustüren geliefert oder an einer der vielen zentralen Abholstationen hinterlegt. Dabei werden viele Produkte tagesfrisch geerntet und erst nach Bestellung geliefert, denn Lebensmittelverschwendung ist ein absolutes No-Go bei Frischepost. Heute stecken knapp 200 Mitarbeiter:innen an 5 Standorten all ihr Herzblut in die Vision, den bewussten Konsum von Lebensmitteln voranzutreiben. Und die Frischepost-Community wächst weiter: neue Standorte in Rhein-Main, Berlin, München und Köln sind mittlerweile auch am Start.

Ob Bäcker, Metzger, Hofläden, Molkereien oder kleine Manufakturen. Frischepost Hamburg arbeitet eng mit den Erzeuger:innen zusammen und hat vom frischen Obst aus dem Alten Land über Milchprodukte vom Milchhof Reitbrook bis hin zur Bio-Fleischerei Fricke die echten Perlen Hamburgs im Sortiment. Im Hamburger Frischepost-Shop warten über 1.600 leckere Artikel von mehr als 300 Produzent:innen darauf, von dir entdeckt zu werden.

Frischepost.de ist ideal für alle bewussten Konsument:innen, die ihren Einkauf in Wochenmarkt-Qualität ganz einfach online bestellen möchten.

*Der Rabattcode ist bis einschl. 30. November 2021 gültig. Er ist einmalig einlösbar und kann nicht mit anderen Rabattcodes kombiniert werden. Der Mindestbestellwert beträgt 39€, es gelten die AGB der Frischepost GmbH.