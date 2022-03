Nach zwei Jahren Pandemie: Hamburger Institution wieder vollständig da

Berühmt-berüchtigt in der Welt, beliebt beim Partyvolk: Der Hamburger Fischmarkt in Altona ist eine besondere Attraktion – für Touristen und Hamburger. Doch die Corona-Pandemie hat dem Treffpunkt der Feierwütigen, dem dichten Gedränge und Geschrei der Marktbeschicker ein jähes Ende bereitet. Bis jetzt. Nach zwei Jahren heißt es nun: Der Fischmarkt kehrt zurück – in alter Form und neuer Frische.

Mit den Freiheiten aufgrund der geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen hat auch der Hamburger Fischmarkt sein Comeback. Ab dem 3. April kann an der Elbe neben der Fischauktionshalle wieder gebrüllt und gefeilscht werden.

Hamburg: Der Fischmarkt kehrt zurück

„Die besten Marktschreier*innen der Welt haben die lange Pause genutzt, um ihre Akkus aufzuladen und freuen sich darauf, die Besucher*innen stimmgewaltig mit ihrem Können und ihrer Ware zu beeindrucken“, sagt Klaus Moritz, Vize-Präsident vom „Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller“.

Vor zwei Jahren, im März 2020, musste der Fischmarkt seinen Betrieb wegen der Corona-Pandemie einstellen. Im Juli 2021 durfte die Hamburgensie zwar wieder öffnen, jedoch unter strengen Auflagen und nur mit der Hälfte der Marktbeschicker.

Altona: Für den Fischmarkt gelten die Regeln des Wochenmarktes

Das Altonaer Bezirksamt habe in den vergangenen Wochen mit Hochdruck an der Öffnung gearbeitet, sagt Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg. Der Hamburger Fischmarkt sei eine „Altonaer Institution“, sie freue sich, dass er nun endlich in seiner alten Pracht zurück kommen könne. „Das ist nicht nur für all die Besucher*innen schön, die sich in den vergangenen beiden Jahren nach dem pulsierenden Markt gesehnt haben, es ist insbesondere für die Marktkaufleute eine wirtschaftlich bedeutende Entscheidung,“ so von Berg.

Doch auch wenn alle Händler zurück auf den Markt dürfen, Corona-Regeln wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln wird es wohl weiterhin geben. Diese sind jedoch von der dann geltenden Verordnung des Hamburger Senats abhängig. Für den Hamburger Fischmarkt gelten die Regeln der Wochenmärkte. Aktuell bedeutet das: Für Außenflächen gilt eine Maskenpflicht, da niemand die Zugänge kontrolliert. Nur die Schausteller mit Impf- oder Genesenen-Nachweis sind davon ausgenommen. Der Fischmarkt wird auch künftig von 5 Uhr bis 9.30 Uhr stattfinden. (vd)