Nach zwei Jahren Corona-Pause: Die Harley Days haben wieder begonnen

Am Wochenende wird es wieder laut in der Stadt: Tausende Biker werden zu den Harley Days erwartet. Am Freitag fiel der Startschuss zu dem Event, das in diesem Jahr fast ausschließlich auf dem Großmarkt stattfindet – mit einigen Neuerungen.

Pünktlich um 12 Uhr haben am Freitag nach zwei Jahren Corona-Pause auf dem Hamburger Großmarkt die 19. Harley Days begonnen. Es werden Tausende Biker und Fans erwartet. Neben Musik und Stunts stehen natürlich die Motorräder im Mittelpunkt. So stellt Harley-Davidson einige seiner Modelle vor, es gibt einen Wettbewerb um das schönste umgebaute Custom-Bike und einige Biker können zudem zu geführten Touren durch und um Hamburg starten.

Neu ist in diesem Jahr der Eintritt von zehn Euro. Zudem gibt es mehrmals täglich eine Show des polnischen Stuntmans Maciej „DOP“ Bielicki. Auch neu: ein Rockabilly-Bereich inklusive der passenden Rock’n’Roll-Musik und eine Rasenfläche zum Ausruhen.

Der traditionelle Abschluss der Harley Days ist wie gewohnt die große Parade am Sonntag ab 13.30 Uhr durch den Hamburger Hafen, angeführt von Sänger Peter Maffay. Auf der rund 25 Kilometer langen Route, die am Eventgelände beginnt, geht’s gemeinsam über die BAB 255, Veddel, Wilhelmsburg, Steinwerder, wieder über Veddel in die HafenCity, St. Pauli, Reeperbahn, Willy-Brandt-Straße und die Amsinckstraße auf das Großmarktgelände zurück. Die Polizei wird ab 12.30 Uhr erforderliche Straßensperrungen vornehmen. (jek)