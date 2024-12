Nach Weihnachten: Geschenketausch im Gruselkabinett

Tausche Duschgel gegen Mini-Billardspiel – im Hamburger Dungeon haben einige Menschen ungewollte Weihnachtsgeschenke gegen ein besser passendes Präsent eingetauscht. Zur Auswahl standen dabei unter anderem ein kleiner Stepper, eine weihnachtliche Schneekugel, ein Malbuch mit Stift, ein Untersetzer, Kerzen oder grüne Hanteln.

Die Geschenke-Tausch-Aktion des Hamburger Dungeons sollte ungeliebten Geschenken eine zweite Chance geben, wie eine Sprecherin der Freizeitattraktion laut Mitteilung sagte. Geschenke, die am Ende der Aktion noch da sind, sollen der Hamburger Hilfsorganisation Hanseatic Help gespendet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kritik an neuem Elbtower-Deal: „Senat will Kopf aus der Schlinge ziehen“

Das Hamburg Dungeon in der Speicherstadt ist eine Art Gruselkabinett mit echten Schauspielern. Es bietet zahlreiche Shows, die die „dunkle Seite“ der Hamburger Geschichte darstellen sollen. So werden das historische Gängeviertel, der Große Brand von 1842 und der Pirat Klaus Störtebeker thematisiert, der 1401 in Hamburg auf dem Grasbrook hingerichtet wurde. (dpa)