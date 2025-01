Shitstorm gegen das Louis C. Jacob: Seit das Luxushotel an der Elbchaussee Alice Weidel rausgeworfen hat, hagelt es absurde Bewertungen von ihren Anhängern („Faschistenbunker!“), ein Portal hat die Kommentarfunktion sogar bereits ausgeschaltet. Das Hotel hatte die Frontfrau der in Teilen rechtsextremen Partei am Donnerstag abgewiesen, offiziell, weil sie ihr Zimmer unter falschem Namen gebucht hatte.