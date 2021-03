Nach über 40 Jahren: Hamburgs wohl beliebtester Musikladen macht dicht

St. Pauli -

Nach über 40 Jahren als einer der führenden Einzelhändler auf dem Musikmarkt muss ein Hamburger Kultladen jetzt einpacken. Die beliebte „JustMusic“-Filiale im Bunker an der Feldstraße macht dicht.

Als „Ampton-Electroacustic“ 1973 gegründet und seit 2005 zur „JustMusic“-Gruppe zugehörig, ist das Musikgeschäft echter Hamburger Kult geworden. Doch jetzt macht er dicht: Musik-Fans müssen künftig auf den spektakulären Laden mit über 4500 Quadratmetern im Bunker verzichten.

„JustMusic“ schließt Filiale in Hamburg

Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Gründe vor allem die aktuelle Wirtschaftslage, aber auch die seit Jahren fortschreitenden Besonderheiten des MI-Marktes, also des Marktes für Musikinstrumente.

Statt direkt vor Ort zu verkaufen, will „JustMusic“ die Instrumente ab 2021 hauptsächlich über den Onlineshop an die Kunden bringen. Die Standorte in Hamburg, München und Dortmund sollen daher nach „langer und reiflicher Überlegung“ zum ersten Quartal des nächsten Jahres geschlossen werden.

Musikladen sattelt um: Onlineshop statt Bunker-Erlebnis

Das Unternehmen wolle konzeptionelle Veränderungen in seiner Marktstrategie vornehmen und sich künftig vor allem auf „Europas größtes Musikhaus in Berlin, den „JustMusic“-Flag Ship Store im Zentrum Berlins und den 2019 neu gelaunchten Webshop fokussieren“. Der Onlineshop solle im kommenden Jahr außerdem auch europäisch ausgebaut werden.

Es gibt aber keinen Grund zur Unruhe: Nach wie vor will das Unternehmen Aufträge an den Standorten planmäßig erfüllen. Auch Service sowie Gewährleistungs- und Garantieansprüche können weiterhin über den Standort Berlin oder online abgewickelt werden. (se)