Erst vor wenigen Wochen ist der Gründer von Hamburgs vielleicht ungewöhnlichstem Möbelhaus verstorben. Nun gibt es erneut traurige Nachrichten von „Die Wäscherei“. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Wie geht es nun mit dem Einrichtungshaus und den Mitarbeitern weiter?

Ende April verstarb Möbel-Visionär Michael Eck überraschend im Alter von 71 Jahren. Das Geschäft mit Hauptsitz am Mexikoring in der City Nord ist ein Paradies für alle, die ausgefallene Möbel und Accessoires lieben. Vom kunterbunten Sofa über die Designerleuchten bis hin zum Tablett mit Koi-Deko – in der „Wäscherei“ gab es keinen Artikel, den der Chef nicht persönlich abgenickt hätte. Auch Promis wie Sylvie Meis, Mirja Neven Du Mont und Ina Müller deckten sich hier ein. Lange Jahre war die „Wäscherei“ eine Erfolgsgeschichte, doch im vergangenen Jahr sanken die Umsätze dramatisch.

Hamburgerin zur Insolvenzverwalterin bestellt

Am vergangenen Freitag hat die „Wäscherei“ einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Hamburgerin Jennie Best ist die vorläufige Insolvenzverwalterin. Mit einem Expertenteam prüft sie jetzt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

„Vorrangiges Ziel eines Insolvenzeröffnungsverfahrens ist es, eine nachhaltige Sanierung des Unternehmens zu ermöglichen. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen, wie zum Beispiel die Fortführung des Geschäftsbetriebs, die Entwicklung eines Sanierungsplans oder die Suche nach Investoren. Das gilt auch in diesem Fall“, sagt Jennie Best, Partnerin der Hamburger Kanzlei Reimer.

Zum aktuellen Zeitpunkt könne man noch keine konkreten Aussagen zur langfristigen Perspektive des Unternehmens machen. Dies werde in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen fortlaufender Analysen geklärt.

Gehälter der Mitarbeiter sind gesichert

Wichtig für alle Fans der „Wäscherei“: Der Geschäftsbetrieb wird ganz normal weitergeführt. Die Gehälter der 48 Beschäftigten werden außerdem durch das Insolvenzgeld abgesichert.

Der verstorbene Gründer liebte Design und Lifestyle. 1974 eröffnete er sein erstes Geschäft, den Plattenladen „Tractor“ an der Eppendorfer Landstraße. Schon damals hatte er die Einrichtung selbst designt. In den 90ern verkaufte Michael Eck den „Tractor“, wurde erst Verkäufer in der „Wäscherei“, damals am Osterbekkanal, und übernahm das Möbelgeschäft schließlich. Als das Ensemble 2012 abgerissen werden musste, zog das Einrichtungshaus an den heutigen Standort in der City Nord.