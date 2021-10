Nach Starkregen und Sturmflut: So geht es mit dem Wetter weiter

Nach dem heftigen Sturm in der vergangenen Woche können sich die Hamburger in den nächsten Tagen auf ein ruhigeres Wetter einstellen. Zwar bleibt es recht frisch, doch immer wieder soll sich auch die Sonne zeigen.

Zu Wochenbeginn erwartet uns eine gemischte Wetterlage. Einflüsse eines Tiefdruckgebiets aus dem Norden und eines Hochdruckgebiets aus dem Süden treffen an der Küste aufeinander und sorgen nach einem sonnigen Morgen für eine wechselnde Bewölkung am Montagvormittag. Eine nahende Kaltfront sorgt am Nachmittag an der Nordseeküste für leichte Niederschläge, die in der ersten Nachthälfte auch Hamburg erreichen. Die Frühwerte kletterten in der Hansestadt auf acht Grad, am Tag können wir mit um die 14 Grad rechnen.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Diese Temperaturen werden laut dem Experten auch für den weiteren Verlauf der Woche vorhergesagt. Am Dienstag gebe es dazu eine wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern, aber auch immer wieder Sonne. „Es wird definitiv die Chance für den ein oder anderen Herbstspaziergang geben“, sagt Martin Eifried. Der Wind sei schwach bis mäßig, an den Küsten werde es böigen Südwestwind geben.

Die wechselnde Bewölkung setzt sich am Mittwoch fort. „Die Chancen auf Sonnenmomente stehen aber gut“, so der Meteorologe. Zudem bleibe es voraussichtlich trocken.

Das könnte Sie auch interessieren: Drohen in Hamburg immer mehr Tornados? Was ein Experte sagt

Martin Eifried gibt auch einen kleinen Ausblick auf die zweite Wochenhälfte: „Bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad wird es am Donnerstag und Freitag wohl freundlicher, am Wochenende erwarten wir wechselhafteres Wetter mit leichten Niederschlägen“. (prei)