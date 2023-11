Bittere Nachricht für die Mitarbeiter bei Karstadt und für alle Hamburger, die gerne in klassischen Kaufhäusern shoppen: Die Warenhauskette Galeria Karstadt steht nach der Pleite von Elbtower-Investor René Benko wieder zum Verkauf. Experten sehen nur eine geringe Überlebenschance. Immerhin: Einen möglichen Käuferkandidaten gibt es.

Das Signa-Beben macht auch vor Karstadt-Galeria nicht Halt. Die Signa-Tochter Signa Retail Selection AG, zu der auch Galeria Karstadt gehört, hat am Mittwochabend in Zürich einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt. Die Gesellschaft – und damit voraussichtlich auch die Karstadt-Filialen – soll unabhängig von den anderen Signa-Insolvenzen geordnet verkauft werden. Das operative Geschäft soll zunächst nicht eingeschränkt werden.

Karstadt in Hamburg: Zukunft ungewiss

Schon wieder ein harter Schlag für die Warenhauskette, die seit Jahren ums Überleben kämpft. In Hamburg gibt es noch drei Standorte: In Eimsbüttel, im Alstertal-Einkaufszentrum und mitten in der City in der Mönckebergstraße. Was aus ihnen wird, ist unklar. Eine MOPO-Anfrage blieb bislang unbeantwortet und auch sonst äußerte sich Galeria Karstadt nicht zum Verkauf.

Wer die Kette übernehmen könnte, ist fraglich. Handelsexperten sehen nur geringe Überlebenschancen. „Die Aussichten sind düster. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten macht das keinen Sinn”, sagt etwa Prof. Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Auch Johannes Berentzen, Chef der Handelsberatung BBE, ist skeptisch: „Zur Niedrigzinszeit wäre ein Eintritt in den deutschen Markt vielleicht für internationale Investoren oder sogar Handelsgruppen interessant gewesen. In der heutigen Markt- und Zinslage gibt es kaum Chancen, einen Käufer zu finden.“

Könnte ein thailändischer Konzern Galeria Karstadt übernehmen?

Immerhin einen Kandidaten gibt es: Das thailändische Handelsunternehmen Central Group, das einzelne Galeria-Standorte in Großstädten übernehmen könnte. Hinter dem Konzern steht die milliardenschwere Familie Chirathivat. Ihm gehören bereits Luxuswarenhäuser, unter anderem das Berliner KaDeWe, das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München. Zuletzt hatte er Interesse am europäischen Luxuskaufhaus-Markt bekundet, angeblich aber noch nicht an Galeria Karstadt.

Zudem ist fraglich, wie lange die Kette es schafft, liquide zu bleiben. Eigentlich hatte Signa für das Jahr 2024 200 Millionen Euro für die Sanierung versprochen. Nun ist offen, ob das Geld kommt. Galeria Karstadt könnte im Gegenzug keine Miete mehr an Signa zahlen.

Unterdessen hat auch SportScheck Insolvenz angemeldet. Der Sportartikelhändler der Signa-Holding ist zahlungsunfähig. Die im Herbst angekündigte Übernahme durch den britischen Modehändler Frasers Group werde jetzt zwar „erst einmal nicht vollzogen werden; Frasers hält jedoch weiter an seinen Übernahmeplänen fest”, teilte das Unternehmen mit. Weitere potenzielle Investoren hätten Interesse an der Übernahme bekundet, der Prozess sei nun wieder offen. Der Sanierungs- und Investorenprozess solle im März abgeschlossen werden.