Sieben Monate hat es gedauert, doch nun ist die Sanierung des Elbwanderweges entlang des Hans-Leip-Ufers bei Teufelsbrück (Othmarschen) endlich abgeschlossen. Fußgänger und Radfahrer können sich freuen: Ab sofort ist der Weg wieder zum Radeln und Flanieren frei gegeben. Grund für die Bauarbeiten am 85 Meter langem Abschnitt waren altersbedingte Risse und Verformungen.

Der Wanderweg hat eine neue Asphaltdecke und neue Bänken bekommen. Auch die Aussichtsplattform, die sogenannte Bastion, wurde wieder aufgebaut, samt dem ursprünglichen Natursteingeländer. Außerdem wurden neue Bäume gepflanzt, als Ersatz für eine alte Buche, die gefällt werden musste.

Elbwanderweg saniert: „Verbindung bleibt langfristig für alle erhalten“

„Ich freu mich, dass die Arbeiten planmäßig – und sogar etwas früher als ursprünglich angenommen – abgeschlossen werden konnten“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag. Damit bleibe der Wanderweg langfristig für alle erhalten und ein sicherer Ort für Spaziergänger und Radler.

Auch die Bezirksamtsleiterin in Altona, Stefanie von Berg (Grüne), freute sich über die guten Nachrichten vor Weihnachten. „Endlich können alle, die gerne am Wasser flanieren, den Elbuferwanderweg wieder nutzen.“ Der Abschluss der Arbeiten käme gerade im Winter zur rechten Zeit, da vor allem für Radfahrer nun „die Hauptverbindung in die City wieder frei ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Zoff am Elbstrand: Anwohner fordern Maskenpflicht – aus Angst vor Joggern

Die Gesamtkosten für die Planungs- und Sanierungsarbeiten betrugen rund 1,7 Millionen Euro. (alu)