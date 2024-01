Endlich mal eine gute Nachricht, nach den ganzen Baustopps überall in der Stadt: Für das seit Jahren klaffende Bauloch hinterm Michel am Schaarsteinweg gibt es endlich eine Baugenehmigung. Im März will die PGH Holzbau aus Hamburg loslegen. Die MOPO erklärt, was dort im ehemaligen Gala-Gebäude entsteht und wieso es so lange gedauert hat. Für Mieter gibt es eine gute Nachricht.

Endlich mal eine gute Nachricht, nach den ganzen Baustopps überall in der Stadt: Für das seit Jahren klaffende Bauloch hinterm Michel am Schaarsteinweg (Neustadt) gibt es endlich eine Baugenehmigung. Im März will die PGH Holzbau aus Hamburg loslegen. Die MOPO erklärt, was dort im ehemaligen „Gala“-Gebäude entsteht und wieso es so lange gedauert hat. Für Mieter gibt es eine gute Nachricht.

Anwohner, die am Schaarsteinweg südlich hinterm Michel und nördlich des Parkhauses „Michel-Garage“ entlanggehen, ärgern sich schon seit Jahren über die massive Absperrung und eine große Baugrube, die derzeit bis obenhin mit Wasser vollgelaufen ist. Die Gebäude, die zuvor dort standen, wurden bereits 2018 abgerissen, in einem davon saß jahrelang die „Gala“-Redaktion. Danach mietete die Stadt es fürs Winternotprogramm, dann kam der Abriss.

Jahrelanger Stillstand in der Neustadt

Der Eigentümer, die PGH Holzbau, wollte bereits 2019 dort bauen, geplant waren Büros und Wohnungen. Doch dann gab es jahrelangen Stillstand. Ende 2023 nun hat der Bezirk Mitte die letzten Genehmigungen erteilt und es kann losgehen. Die gute Nachricht für Mieter: An dem zentralen Standort mitten in der City entstehen neben Büros 27 Wohnungen – und zwar alle im ersten Förderweg. Also für rund sieben Euro den Quadratmeter.

Das Bürogebäude wird acht Geschosse bekommen und auf die Ecke zum Anberg gesetzt. Der Wohnungskomplex zum Schaarsteinweg hat fünf Geschosse plus Staffelgeschoss. Der Bauherr errichtet auch eine Tiefgarage mit 27 Stellplätzen.