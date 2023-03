Beliebtes Pommes-Lokal in der City schließt – aber es gibt einen Trost

Der Fritteuse wird der Stecker gezogen! Nach sechs Jahren schließt das Restaurant „Frittenfreunde“ in der Innenstadt – aber: Fans des Pommes-Restaurants müssen trotzdem nicht auf die salzigen Stangen verzichten.

Bereits Ende Februar kündigten die Betreiber auf Instagram an, den Laden an der Großen Bäckerstraße am 3. März dicht machen zu wollen. „Wir haben uns dazu entschlossen, neue Wege zu gehen und uns voll auf das Catering-Geschäft mit unseren Foodtrucks zu konzentrieren“, hieß es zur Begründung. Und: „Wir hatten sechs schöne und aufregende Jahre mit ausnahmslos tollen Gästen.“

Frittenfreunde schließt in der Großen Bäckerstraße

Doch auf die Fritten des beliebten Lokals müssen Fans nicht verzichten – sie müssen nur ein bisschen weiter fahren. Denn seit diesem Dienstag steht nun der Frittenfreunde-Foodtruck auf dem Überseeboulevard in der HafenCity. Jeden Dienstagmittag können Pommes-Fans hier von nun an die Kreationen des Teams mit hausgemachten Saucen und Toppings knabbern.