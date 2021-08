Nach Schüler-Attacke: Polizist kehrt an Ida-Ehre-Schule zurück

Der Schock sitzt immer noch tief: Am Donnerstag vergangener Woche wurde ein Polizist Opfer einer Schüler-Attacke vor der Ida-Ehre-Schule in Harvestehude. Jetzt hat der Hamburger Vize-Polizeipräsident Morten Struve Stellung bezogen.

Er sei fassungslos über diesen Gewaltausbruch und insbesondere das Verhalten der Schülerinnen und Schüler, sagte er dem „Abendblatt“. Glücklicherweise sei der Kollege nicht verletzt worden. Der „Cop4U“ genannte Stadtteilpolizist, der fest an der Schule zugeteilt ist und als Ansprechpartner fungiert, war von 80 Schülern umzingelt, geschlagen und getreten worden.

Schüler-Attacke auf Polizist: Aufklärung gefordert

Zuvor wollte er einen Streit zwischen mehreren Jungen schlichten, darunter ein 13-Jähriger der Stadtteilschule Eppendorf, der bereits mehrfach an der Bogenstraße aufgetaucht war, um Schüler:innen der Ida-Ehre-Schule auf bedrohliche Art und Weise anzusprechen und unter Druck zu setzen. Dann eskalierte die Situation.

Für die sachliche Aufarbeitung des Vorfalls sei man laut Struve bereits mit den beteiligten Institutionen in „intensiven und guten Gesprächen.“ Er betonte zudem: „Unsere Cop4U werden weiter wichtige und geschätzte Ansprechpartner an den Schulen bleiben.“

Der betroffene 53-jährige Polizist sei bereits am Dienstag wieder in der Schule gewesen. Dort habe er sich mit der Direktion der Ida-Ehre-Schule über seine weitere Arbeit an der Schule unterhalten.