Nach Schnee-Chaos im Norden : Lage beruhigt sich: Bahnen fahren wieder

Aufatmen nach dem winterbedingten Verkehrschaos: Die Bahnen im Norden fahren wieder störungsfreier. Nach wie vor kommt es jedoch zu Glätteunfällen auf den Straßen.

Nach dem Schnee- und Verkehrschaos am Freitag hat sich die Lage im Norden wieder beruhigt. Zwar blieb der Schnee am Samstagmorgen erhalten, doch fahren die Bahnen störungsfreier, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Nur vereinzelt komme es noch zu Verspätungen. Bahnen des Betreibers Metronom konnten allerdings bis 9 Uhr nicht fahren. Betroffen waren die Strecken Uelzen – Lüneburg – Hamburg, Bremen – Rotenburg – Hamburg sowie Göttingen – Hannover – Uelzen. Ein Ersatzverkehr konnte nicht eingerichtet werden, hieß es.

Winter-Chaos: Unfälle im Norden

Glättebedingte Verkehrsunfälle gab in der Nacht vor allem in den Bereichen Lauenburg und Stormarn in Schleswig-Holstein. Bei Elmshorn und Pinneberg zählte die Polizei rund 50 Glätteunfälle zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen. In den meisten Fällen seien die Unfälle nur mit einem Blechschaden ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin der Leitstelle Süd. Verletzt wurde niemand.

In Hamburg war die Verkehrslage ruhiger. Seit Beginn des Schneefalls habe es keine erwähnenswerten Verkehrsstörungen gegeben, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale Hamburg. Jedoch musste die Köhlbrandbrücke am Freitagabend für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Lastwagen konnten nach Angaben der Polizei die Brücke aufgrund der Glätte nicht mehr befahren, es kam zu Stau. Nachdem Streufahrzeuge die Brücke sicherten, wurde der Verkehr vor Mitternacht wieder freigegeben.

Schnee-Räumung: 800 Einsatzkräfte am Samstag in Hamburg unterwegs

Auch am Samstagmorgen war die Stadtreinigung in Hamburg weiterhin im Dienst. „Seit 5 Uhr sind wir mit etwa 800 Einsatzkräften wieder auf den Straßen, um Geh- und Radwege und Fahrbahnen zu sichern“, erklärte ein Sprecher.

Das Wochenende über soll es winterlich bleiben mit abwechselndem Sonnenschein und leichtem Schneefall. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin um den Gefrierpunkt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts mitteilte. Erst am Dienstag soll es milder werden und die Frost- und Glättegefahr abnehmen. (dpa/se)