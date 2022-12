Regen, Hagel, Sturm, graue Wolken: Ein Blick aus dem Fenster kann zurzeit wirklich deprimieren. Nach einer schier endlosen nasskalten Phase sehnen sich viele Hamburger nach der Sonne. Die ersten Frühblüher recken schon ihre Köpfchen und Eisdielen beenden ihre Winterpause. Doch können wir auch wettertechnisch bald mit den ersten Vorboten des Frühlings rechnen?

Das trübe Wetter steckt vielen Menschen in den Knochen. Der Januar war vor allem düster (30 statt 39 Stunden Sonne), der Februar ist ungewöhnlich nass. Bereits am 10. dieses Monats hat es fast so viel Niederschlag gegeben wie sonst im ganzen Monat, inzwischen wurden 137 Liter pro Quadratmeter gemessen, das entspricht dem 2,5-fachen des langjährigen Monats-Mittels. Die ganze Hoffnung liegt nun auf dem März, der hoffentlich ein paar frühlingshafte Tage bringt.

Wie stehen die Chancen darauf? Laut Meteorologe Alexander König sind im März weder extrem warme noch sehr kalte Temperaturen ungewöhnlich. Den Tiefstwert-Allzeitrekord mit minus 16 Grad Celsius gab es am 3. März 1986 in Hamburg. Der höchste Wert wurde am 31. März vergangenen Jahres gemessen: 24,3 Grad. Im März 2013 gab es dagegen 28 Zentimeter Schnee in der Hansestadt.

Hoffnung auf ein sonniges Wochenende in Hamburg

Die gute Nachricht: In dieser Woche können sich die Hamburger immerhin auf ein paar Sonnenstrahlen freuen. „Der Mittwoch wird trocken, weitestgehend windstill und sonnig. Wahrscheinlich knacken wir sogar die Zehn-Grad-Marke“, sagt Alexander König. Am Donnerstag und Freitag stehe die Hansestadt voraussichtlich unter Tiefdruckeinfluss. Am Wochenende bestehe die Chance auf mehr Sonne. Die Temperaturen sollen im einstelligen Bereich bleiben, Nachtfrost sei möglich. Die Wetterlage sei aber zurzeit sehr wechselhaft, was längerfristige Prognosen erschwere.

Florian Quandt Das Wetter zuletzt in Hamburg: Grau in grau. Das Wetter zuletzt in Hamburg: Grau in grau.

Die ersten Frühblüher trotzen dem launischen Wetter. Laut Stefan Rust, Botaniker im Loki-Schmidt-Garten (Osdorf), können aufmerksame Hamburger seit einigen Tagen Schneeglöckchen, Winterlinge und Märzenbecher am Wegesrand entdecken. Auch andere Knollen- oder Zwiebelblumen wie Krokusse und Narzissen sind bereits zu sehen. Sie warteten aber auf einen besonders sonnigen Tag, um aufzugehen. „Allergikern dürfte bereits aufgefallen sein, dass Haselsträucher und die ersten Erlen bereits blühen“, fügt der Botaniker hinzu.

Stephanie Lamprecht Märzenbecher sind bereits überall in Hamburg zu sehen. Märzenbecher sind bereits überall in Hamburg zu sehen.

Seiner Meinung nach sollten die Hamburger die Frühblüher als gutes Vorbild betrachten: „Ich finde es klasse, wie sie mit der schlechten Witterung umgehen und dabei nicht schwermütig werden“, sagt der Experte.

Trotz des trüben Wetters haben schon viele Hamburger Lust auf ein Eis. Am Wochenende wurde es etwa bei den „Eisprinzessinnen“ an der Straße Am Rathenaupark (Ottensen) voll.

„Bereits ab Mittag war hier richtig Remmidemmi“, sagt Besitzerin Katrin Kerkhoff. „Die Gäste hatten gute Laune und waren dankbar, dass wir wieder offen haben“. Nach und nach erwachen jetzt weitere Eisläden in der Stadt aus dem Winterschlaf.